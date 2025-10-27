Λογαριασμός
Η ανάλυση του Λανουά: Σωστό το πέναλτι στον Σφιντέρσκι, καμία αναφορά στη φάση με Σάστρε-Λάμπρου

Ο Στεφάν Λανουά σχολίασε τις επίμαχες φάσεις της 8ης αγωνιστικής, χωρίς καμία αναφορά στο πέναλτι που ζήτησε ο Βόλος στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Λανουά: Σωστό το πέναλτι στον Σφιντέρσκι, καμία αναφορά στη φάση με Σάστρε-Λάμπρου

Στην καθιερωμένη ανάλυση των επίμαχων φάσεων για την περασμένη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας προχώρησε ο Στεφάν Λανουά.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής επεσήμανε πως ήταν σωστό το πέναλτι που δόθηκε στον Παναθηναϊκό για τράβηγμα του Ντάνι Φερνάντεθ στον Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στο πέναλτι που ζήτησε ο Βόλος για μαρκάρισμα του Ζοάν Σάστρε στον Λάζαρο Λάμπρου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Λανουά στο ματς Κηφισιά-Παναιτωλικός, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την απόφαση να δοθεί πέναλτι υπέρ των Αγρινιωτών στις καθυστερήσεις, αλλά και σωστή την κόκκινη κάρτα εις βάρος του Αντόνισε.

Τέλος, δικαίωσε την απόφαση για αποβολή του Λύρατζη στο Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet.
 

Πηγή: sport-fm.gr

