Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες την ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος προχθές Σάββατο.

«Έχουμε πλέον 19 θανάτους που υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονταν με τη ζέστη σε όλη την πολιτεία», είπε ο Ρέιναρντ Ουάσιγκτον, επίτροπος υγείας της πολιτείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στον δρόμο και κάποιοι μέσα σε σταθμευμένα οχήματα», διευκρίνισε.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) είχε αναφέρει ότι περίπου 160 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν σε περιοχές για τις οποίες είχαν εκδοθεί προειδοποιητικά δελτία για υψηλές ως ακραία υψηλές θερμοκρασίες καθώς οι ΗΠΑ θα γιόρταζαν την 4η Ιουλίου.

Unbearable heat suspected in 19 New Jersey deaths as high temperatures give way to thunderstorms https://t.co/OFPN3gVYJx #News #SantaFe #NewMexico — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 6, 2026

Οι αρχές είχαν συστήσει στον πληθυσμό να αποφεύγει τις εξόδους, να επικοινωνεί με γείτονες για να μαθαίνει νέα τους, να πίνει περισσότερο νερό από ό,τι συνήθως, καθώς και να αναζητήσει κλιματιζόμενο χώρο αν δεν έχει κλιματισμό στο σπίτι.

«Αυτές οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ακραίες και επικίνδυνες (...) πρόκειται για την πιο εντατική περίοδο ζέστης που έχουμε ζήσει εδώ και πάνω από 14 χρόνια», προειδοποίησε η κυβερνήτρια του Νιου Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ.

Σε όλο τον κόσμο, τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, την οποία προκαλεί ιδίως η καύση άνθρακα, πετρελαίου και αερίου.

Ο ιστορικός καύσωνας που έπληξε πρόσφατα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.