Λαμέλα για τα σενάρια για Ρίβερ: «Την έχω στην καρδιά μου, αλλά έχω άλλα σχέδια τώρα»

Ο Έρικ Λαμέλα είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην Αργεντινή, πόσο μάλλον στους φίλους τη Ρίβερ Πλέιτ. Έτσι όταν κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα ότι ο 32χρονος είναι κοντά στον επαναπατρισμό του, υπήρξαν κύματα ενθουσιασμού, όμως ο ίδιος έσβησε τη φωτιά πριν ακόμη καλά καλά ανάψει.



Η ιστοσελίδα «Soy Del Millo» που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ, ανέφερε πως η ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών με ευρωπαϊκή εμπειρία και ο Λαμέλα είναι από τα πρώτα ονόματα στη λίστα των μεταγραφικών στόχων της ομάδας.

Όμως σε δηλώσεις που παραχώρησε ο 32χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ , ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, ανέφερε πως ακόμη δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στην Αργεντινή, αναφέροντας χαρακτηριστικά:«Τη Ρίβερ την έχω πάντα στην καρδιά μου, αλλά το πρώτο πράγμα που θέλω είναι να επανέλθω καλά (σ.σ. σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο). Μετά θα δούμε τι θα συμβεί. Ζω την κάθε μέρα ξεχωριστά και στόχος μου είναι να είμαι καλά».

