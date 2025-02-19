Παναθηναϊκός: Έπιασε… 13αδα ο Ίνγκασον κόντρα στον Βόλο - Δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Βόλο στο ΟΑΚΑ, στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» πήραν μία νίκη, η οποία τους κράτησε κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, αποτέλεσμα που ήταν σημαντικό και για να επιστέψει η ομάδα στα θετικά αποτελέσματα.

Το «Τριφύλλι» επικράτησε με 2-1 επί της ομάδας του Κώστα Μπράτσου. Οι σκόρερ των δύο τερμάτων ήταν οι Σβέριν Ίνγκασον και Άνταμ Τσέριν. Ο Κάρολ Σφιντέρσκι είχε την ασίστ με κεφαλιά στο τέρμα του Ισλανδού στόπερ. Ο 31χρονος αμυντικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με την «πράσινη» φανέλα και έτσι έγινε ο 13ος διαφορετικός σκόρερ του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν.

