Παναθηναϊκός: Έπιασε… 13αδα ο Ίνγκασον κόντρα στον Βόλο - Δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Βόλο στο ΟΑΚΑ, στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» πήραν μία νίκη, η οποία τους κράτησε κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, αποτέλεσμα που ήταν σημαντικό και για να επιστέψει η ομάδα στα θετικά αποτελέσματα.
Το «Τριφύλλι» επικράτησε με 2-1 επί της ομάδας του Κώστα Μπράτσου. Οι σκόρερ των δύο τερμάτων ήταν οι Σβέριν Ίνγκασον και Άνταμ Τσέριν. Ο Κάρολ Σφιντέρσκι είχε την ασίστ με κεφαλιά στο τέρμα του Ισλανδού στόπερ. Ο 31χρονος αμυντικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με την «πράσινη» φανέλα και έτσι έγινε ο 13ος διαφορετικός σκόρερ του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
- Ερνανγκόμεθ: «Αποτυχία αν δεν κατακτήσουμε τη Euroleague - Ακόμη καλύτερο να κερδίζεις το Κύπελλo κόντρα στον Ολυμπιακό»
- Η απόλυση του Τεν Χαγκ στοίχησε συνολικά 17,5 εκατομμύρια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Η σοκαριστική στιγμή που η Ραντουκάνου συνειδητοποιεί ότι άντρας που την παρακολουθούσε είναι στην κερκίδα - Βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.