Ερνανγκόμεθ: «Αποτυχία αν δεν κατακτήσουμε τη Euroleague»

Μια ονειρεμένη σεζόν ήταν η περσινή για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκε από το περιοδικό «Gigantes del Basket», ως κορυφαίος Ισπανός παίκτης της χρονιάς παραλαμβάνοντας το βράδυ της Τρίτης (18/2) το βραβείο του σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στην πατρίδα του.



Μετά τη βράβευσή του, ο Ερνανγκόμεθ, μίλησε σε ισπανικά Μέσα, τόσο για την τιμητική διάκριση που έλαβε, όσο και για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ:

Ιδιαίτερη αίσθηση μάλιστα, έκανε η βαρυσήμαντη δήλωσή του, αναφορικά με τη Euroleague, καθώς τόνισε ότινα φτάσει στην κατάκτησή της,«Ας ελπίσουμε ότι θα είναι όπως πέρυσι, όταν φτάσαμε στο τέλος της σεζόν παίζοντας το καλύτερο μας μπάσκετ», ήταν η αρχική του τοποθέτηση.«Έχουμε μερικούς σοβαρούς τραυματισμούς και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στο τέλος της σεζόν».«Είμαστε Παναθηναϊκός και πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλους τους τίτλους. Όταν παίζεις σε μια τέτοια ομάδα, έχεις πίεση κάθε μέρα. Αν δεν κερδίσουμε την EuroLeague, η σεζόν θα είναι αποτυχημένη. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να παλέψουμε για κάθε τίτλο, να φτάσουμε στο Final Four. Και τότε, όλα μπορούν να συμβούν».«Ήταν ένας τίτλος που είχαμε χάσει πέρυσι και ήταν αρκετά οδυνηρό .Το να κερδίσεις τον Ολυμπιακό κάνει τον τίτλο ακόμα καλύτερο. Όλοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Παίζω πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος. Ο προπονητής έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε μένα και κερδίζουμε. Έχουμε μια ομάδα με σπουδαίους παίκτες και ο καθένας είναι πολύ σημαντικός στον ρόλο του. Όταν κερδίζεις, δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης. το πιο σημαντικό είναι να σηκώσουμε το κύπελλο».«Είναι ένα σημαντικό βήμα για αυτήν την αλλαγή γενιάς που κάνουμε εδώ και χρόνια. Αυτά τα παιδιά (Αλμάνσα, Βιλάρ, Σεντ-Σουπερί) είναι το μέλλον, έχουν ταλέντο. Μερικές φορές, το βλέπω λίγο απ' έξω και με στεναχωρεί λίγο που δεν παίζουν όσο θα έπρεπε. Δεν μου αρέσει να βλέπω ομάδες που δεν έχουν Ισπανούς στην ομάδα τους, είναι λίγο κρίμα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.