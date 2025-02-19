Παπαλουκάς: Βραβεύτηκε ως θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Πέρα από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, και ο Θοδωρής Παπαλουκάς βραβεύτηκε από το ισπανικό περιοδικό «Gigantes del Basket», ως ένας διεθνής θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ.



«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ το μπάσκετ γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω απίθανες στιγμές, να γνωρίσω σπουδαίους ανθρώπους, να βελτιώνομαι σαν άνθρωπος, να γίνω καλύτερος συμπαίκτης και να γίνω αυτός που είμαι. Χάρη στο μπάσκετ είχα μια υπέροχη ζωή μέχρι τώρα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου γιατί κάνει τη ζωή μου τόσο ενδιαφέρουσα ακόμα και μετά το μπάσκετ», ανέφερε ο παλαίμαχος γκαρντ όταν πήρε το βραβείο του.



«Κάθε φορά που ταξίδευα στην Ισπανία, δεν ζούσα… εύκολες καταστάσεις. Αυτή τη φορά ήρθα χωρίς άγχος! Είχαμε μια σπουδαία Εθνική Ελλάδας, με τρομερούς παίκτες και προπονητές όμως είχαμε την ατυχία να βρούμε απέναντί μας εκείνη την περίοδο την Ισπανία που είχε επίσης φοβερή ομάδα. Κάθε φορά που παίζαμε αντίπαλοι, τις περισσότερες φορές είχαμε πρόβλημα. Πάνε σχεδόν 20 χρόνια, μεγαλώνω και ξεχνάω», συνέχισε αναλυτικά.

