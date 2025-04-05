Superleague: Σαρωτικός ο Λεβαδειακός, 3-0 τον Πανσερραϊκό

Σαρωτικός ο Λεβαδειακός, ποδοπάτησε τον απογοητευτικό Πανσερραϊκό και τον έβαλε σε μπελάδες. Η ομάδα της Βοιωτίας, δεν επηρεάστηκε από το ροτέισον του Νίκου Παπαδόπουλου και με μια τρομερή εμφάνιση επικράτησε 3-0 εντός έδρας κάνοντας το 2/2 στα playouts και εξασφάλισε την παραμονή.

Κάκιστη εικόνα από την ομάδα του Χουάν Φεράντο, που ξεκινά με πολύ άσχημο τρόπο τη διαδικασία... σωτηρίας, αλλά έχει μια διαφορά ασφαλείας την οποία μπορεί να απωλέσει αν συνεχίσει με αυτή την εικόνα.

Στην αντίπερα όχθη ο Λεβαδειακός είναι πλέον άνετος και μπορεί να κάνει σχέδια για την επόμενη σεζόν στη Stoiximan Super League. To 1-0 έκανε ο Όζμπολτ στο 27', με τον Παναγιώτη Λιάγκα να βρίσκει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του με τρομερό σουτ στο 44'. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε με εκτέλεση πέναλτι ο Ζίνι στο 81'.

Στο μυαλό των κόουτς:

Aλλαγές από τον Νίκο Παπαδόπουλο στο αρχικό σχήμα και στα πρόσωπα. Ο Άνακερ ήταν στην εστία με τους Τσάπρα, Χάνα, Λιάγκας και Μορέιρα στην άμυνα. Ο Τσόκαϊ με τον Κωστή τα δυο χάφ, ενώ η τριάδα πίσω από τον Όζμπολτ αποτελούνταν από τους Γιαννιώτα, Μπάλτσι και Ζίνι.

Στην αντίπερα όχθη ο Χουάν Φεράντο επέλεξε τον Γκουγκεσασβίλι στην εστία και τους Δεληγιαννίδη, Βόλνεϊ, Ντάβιντσον, Πεταυράκη στα μετόπισθεν. Στάικος και Ομεονγκά οι δυο μέσοι με τον Πιρές στον άξονα τον Μπετανκόρ στην κορυφή και τους Σάλαζαρ, Χατζηστραβό στα άκρα.

Το ματς:

Με μονόλογο του Λεβαδειακού ξεκίνησε το ματς στη Βοιωτία, καθώς η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κυκλοφορούσε την μπάλα, όσο ο Πανσερραϊκός είχε την προσοχή του στα μετόπισθεν. Οι γηπεδούχοι στο έκτο λεπτό έχασαν την πρώτη τους καλή στιγμή, με τον Κωστή να στρώνει στον Τσόκαϊ, έξω από την περιοχή, ο Αλβανός έκανε πολύ όμορφο πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία.

Το μοτίβο παρέμενε το ίδιο με τους Βοιωτούς να έχουν τη «μερίδα του λέοντος» και να κυνηγούν ένα γκολ, την στιγμή που οι φιλοξενούμενοι, που έπρεπε να παλέψουν για το αποτέλεσμα, δεν πλησίαζαν την αντίπαλη περιοχή. Στο 16' ήρθε νέα καλή στιγμή για τον Λεβαδειακό. Ο Γιαννιώτας πήρε την κάθετη από τα δεξιά, γύρισε την μπάλα στον επερχόμενο και αφύλακτο Ζίνι που δεν έπιασε καλά το πλασέ, με τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει.

Στα μισά του πρώτου μέρους ο Λεβαδειακός απείλησε ξανά την εστία του τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού ο οποίος είχε απάντηση στο πλασέ του Μπάλτσι. Το γήπεδο είχε «κατηφορίσει» και στο 27' οι γηπεδούχοι απώλεσαν μια ακόμη καλή στιγμή. Υπέροχα ο Ζίνι κράτησε την μπάλα, την πάσαρε δεξιά του στον Μπάλτσι που από τον άξονα, λίγο έξω από το ημικύκλιο έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Όμως δευτερόλεπτα αργότερα η ανωτερότητα του Λεβαδειακού, μετουσιώθηκε σε γκολ. Ο Ζίνι πίεσε από τα αριστερά, έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Κωστή που αμέσως έστρωσε στον Μπάλτσι, αυτός σούταρε, ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε και ο Όζμπολτ πήρε το "ριμπάουντ" και άνοιξε το σκορ.

Ο Πανσερραϊκός πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάποια τελική και μετά από ένα μικρό διάστημα... ηρεμίας ο Λεβαδειακός αντέδρασε και βρήκε δεύτερο γκολ. Κόρνερ εκτελέστηκε από τα δεξιά με την μπάλα να έρχεται στην περιοχή και τον Παναγιώτη Λιάγκα με τρομερό πλασέ στην κίνηση να κάνει το 2-0 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Χωρίς αλλαγές κάποια από τις δυο ομάδες στην αρχή του δευτέρου μέρους με τον Πανσερραϊκό να δείχνει ανήμπορος στα πρώτα λεπτά να βγάλει αντίδραση και να διεκδικήσει κάτι από το ματς. Η ομάδα του Φεράντο, χρειάστηκε 62 λεπτά για να καταγράψει την πρώτη του τελική με τον Μπετανκόρ να πιάνει ένα πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά την μπάλα να φεύγει άουτ.

Αμέσως μετά την ευκαιρία αυτή ο Ισπανός τεχνικός θέλησε να φρεσκάρει την ομάδα του με τρεις αλλαγές, αλλά... διαφορά στο γήπεδο δεν υπήρξε στο αγωνιστικό κομμάτι, ιδίως μετά και τις κινήσεις του Νίκου Παπαδόπουλου.

Και αυτό γιατί ο Λεβαδειακός μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε κλασσικές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ. Αρχικά στο 67' ο Ζίνι πλάσαρε σε τετ-α-τετ και ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε, ενώ στη συνέχεια από ασίστ του Ανγκολέζου, ο Όζμπολτ προ κενής εστίας είδε τον Δεληγιαννίδη να σώζει στη γραμμή και να αρνείται το 3-0.

Έπειτα από τρία λεπτά ο φορ του Λεβαδειακού είδε τον Γεωργιανό τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να του λέει και πάλι «όχι» σε ωραίο πλασέ, κάτι το οποίο συνέβη και στο 79' σε τρομερό σουτ του Λαμαράνα.

Το σκορ για τον Λεβαδειακό πήρε διαστάσεις θριάμβου στο 81'. Ο Βέρμπιτς, που λίγο νωρίτερα πέρασε στο ματς κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ζίνι, γράφοντας το 3-0.

Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη στιγμή του ματς, με τον Λεβαδειακό να παίρνει τη νίκη και ουσιαστικά να «κλειδώνει» την παραμονή, βάζοντας σε μπελάδες τον Πανσερραϊκό.

MVP: Τρομερό ματς από τον Ζίνι που ήταν μέσα σε όλα τα γκολ του Λεβαδειακού, βρίσκοντας και πάλι δίχτυα και έχοντας και το κλέψιμο στη φάση του 2-0.

Η σφυρίχτρα: Ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν αντιμετώπισε προβλήματα σε ένα ματς στο οποίο οι γηπεδούχοι ήταν ξεκάθαρα ανώτεροι με το πέναλτι το οποίο υπέδειξε να είναι σωστό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Άνακερ, Χάνα, Τσάπρας (63? Βέρμπιτς), Μπάλτσι (63? Τζάλοου), Γιαννιώτας (63? Κάσσος), Κωστή, Όζμπολτ, Τσοκάι, Λιάγξας, Μορέιρα (75? Εραμούσπε), Ζίνι (82? Άβραχαμ).

Πανσερραϊκός (Φερνάντο): Γκουγκεσασβίλι, Βόλνεϊ, Ντάβιντσον, Πεταυράκης (83? Καραμανώλης), Δεληγιαννίδης, Στάικος (68? Γκελίν), Ομεονγκά (60? Σοφιανός), Πιρές, Χατζηστραβός (60? Ντέλετιτς), Σαλαζάρ (68? Γκαλβάν), Μπετανκόρ.

Διαιτητής: Tάσος Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Θεόδωρος Τζιουβάρας

4ος Διαιτητής: Αθανάσιος Μπούτσικος

VAR: Θανάσης Τζήλος

