Έτοιμος για την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League είναι ο ΠΑΟΚ που στις 19:45 φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του σγώνα

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Συγκεκριμένα επιλέγει ξανά το 4-2-3-1, με τον Παβλένκα στην εστία και τετράδα άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά, με Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Οζντόεφ και Μεϊτέ θα είναι ξανά οι δυο χαφ, μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας, στο δεξί άκρο ο Ζίβκοβιτς, στο αριστερό ο Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Tσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης.

