Με πέντε απουσίες η Εφές κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας

Βουνό τα προβλήματα για τον Πάμπλο Λάσο στην αποψινή αναμέτρηση της Εφές με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας

Anadolu Efes

Με πολλές απουσίες σε ένα ακόμη παιχνίδι θα παραταχθεί η Εφές, καθώς ο Πάμπλο Λάσο δεν μπορεί να υπολογίζει σε πέντε παίκτες για την αποψινή αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας (20:00).

Εκτός μάχης έχουν τεθεί οι τραυματίες Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντόζιερ, Γιώργος Παπαγιάννης και Μπουράκ Γιλντιζλί, ενώ από ίωση και γαστρεντερίτιδα ταλαιπωρείται ο Ερτσέν Οσμάνι.

Η Εφές είναι 17η με ρεκόρ 5-10 και προέρχεται από τρεις σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, ενώ την Κυριακή έχασε στο ντέρμπι πρωταθλήματος Τουρκίας από τη Φενέρμπαχτσε.
 

