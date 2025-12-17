Με πολλές απουσίες σε ένα ακόμη παιχνίδι θα παραταχθεί η Εφές, καθώς ο Πάμπλο Λάσο δεν μπορεί να υπολογίζει σε πέντε παίκτες για την αποψινή αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας (20:00).



Εκτός μάχης έχουν τεθεί οι τραυματίες Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντόζιερ, Γιώργος Παπαγιάννης και Μπουράκ Γιλντιζλί, ενώ από ίωση και γαστρεντερίτιδα ταλαιπωρείται ο Ερτσέν Οσμάνι.

Η Εφές είναι 17η με ρεκόρ 5-10 και προέρχεται από τρεις σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, ενώ την Κυριακή έχασε στο ντέρμπι πρωταθλήματος Τουρκίας από τη Φενέρμπαχτσε.



Beş oyuncumuz bugün Zalgiris Kaunas'a karşı sahaya çıkamayacak:



*Ercan Osmani (üst solunum yolu enfeksiyonu ve gastroenterit)

*Shane Larkin (kasık)

*Burak Can Yıldızlı (el bileği)

*PJ Dozier (uyluk)

*Georgios Papagiannis (diz)



Beş oyuncumuz ise sakatlıklarına rağmen maç… pic.twitter.com/uvga3Og0Nb — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 17, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.