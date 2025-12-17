Λογαριασμός
Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ 4-1 τη Μαρκό - βγήκαν οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Στον ορίζοντα Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στον προημιτελικό, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκός ή τον Άρη ή τον Παναιτωλικό. 

ΠΑΟΚ Μαρκό

Ολοκληρώθηκε δίχως εκπλήξεις η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με το παζλ της φάσης των «16» να συμπληρώνεται οριστικά μετά και τα τελευταία ματς της Τετάρτης (17/12).

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με σκορ 2-1 από την Καβάλα και με την είσοδό του στην τετράδα εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά, ενώ ο Ολυμπιακός επικρατώντας 6-0 του Ηρακλή, τερμάτισε στην πρώτη θέση. Ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ ολοκλήρωσαν τη League Phase στην 2η και την 3η θέση αντίστοιχα και βρίσκονται και αυτοί στα προημιτελικά. Tέλος ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 στην Τούμπα τη Μαρκό και τερμάτισε στην 8η θέση.

Έτσι ο Ολυμπιακός τερματίζοντας ως πρώτος θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός με το Βόλος-Κηφισιά, η ΑΕΚ με το ΟΦΗ-Asteras AKTOR και ο Παναθηναϊκός με το Άρης-Παναιτωλικός.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»:

Άρης - Παναιτωλικός
ΟΦΗ - Αsteras AKTOR
Βόλος - Κηφισιά
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

*Οι νοκ άουτ αγώνες των «16» θα γίνουν το τριήμερο 6-7-8 Ιανουαρίου

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
Λεβαδειακός-Βόλος ή Κηφισιά
ΑΕΚ-ΟΦΗ ή Asteras AKTOR
Παναθηναϊκός-Άρης ή Παναιτωλικός

*Τα νοκ άουτ για τα προημιτελικά θα γίνουν 13-14-15 Ιανουαρίου.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός
Λεβαδειακός-Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ-ΟΦΗ/Asteras AKTOR

*Οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί και θα γίνουν Φεβρουάριο (2-3-4 και 10-11-12), ενώ ο τελικός θα είναι μονός και θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου.

