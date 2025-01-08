Την αφοσίωση του στο μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό, αλλά και την μαχητικότητα που τον χαρακτηρίζει απέδειξε ο Ματίας Λεσόρ πριν το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια για τη Euroleague.

Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τη νύχτα που ο Γάλλος σέντερ «πάγωσε» το ΟΑΚΑ με τον σοκαριστικό τραυματισμό του στην περόνη που θα τον διατηρήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις ακόμη μήνες. Ακολούθησε η ανανέωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό ως το 2028 και η... συγκινητική του απόφαση να προπονηθεί καθήμενος σε μια καρέκλα και με την ειδική μπότα αποκατάστασης στο πόδι.

Μιλώντας στο κανάλι της Euroleague ο Ματίας Λεσόρ, αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός δεν του είχε δώσει την άδεια να προπονηθεί, κάτι το οποίο δεν ισχύει πλέον, αφού οι άνθρωποι της ομάδας του έδωσαν την έγκρισή τους.

«Απλώς μου αρέσει το μπάσκετ και μου λείπει το γήπεδο. Μου λείπει να προπονούμαι. Στην πραγματικότητα το έκανα χωρίς ας πούμε την άδεια της ομάδας την πρώτη φορά και κάποιος από την εξέδρα με βιντεοσκοπούσε, έτσι είπα σε όποιον είδα κι ερχόταν στο γυμναστήριο ότι πλέον θα το κάνω και με τον επίσημο τρόπο, αλλά ξέρω ότι αυτό είναι καλό για να είμαι εκεί γύρω κοντά. Να νιώθω ότι είμαι κοντά στην ομάδα ακόμα κι αν έχω χρόνο ακόμα για να είμαι με τους συμπαίκτες μου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.