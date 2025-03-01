Ξόρκισε... την κατάρα στα ATP 500 στο Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς

Ξόρκισε την... κατάρα και έγινε «Βασιλιάς» στο Ντουμπάι ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ (6-3, 6-3) του Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ στον τελικό του ATP 500 του Ντουμπάι μετά από 1 ώρα και 29 λεπτά αγώνα, κατακτώντας έτσι τον 12ο τίτλο της καριέρας του (σε 31 τελικούς) και πρώτο μετά από κάτι περισσότερο από 11 μήνες!

Ο 26χρονος πρωταθλητής έβγαλε τρομερή ενέργεια στο κορτ, χρησιμοποιώντας όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και με «όπλα» του το εξαιρετικό σερβίς, και δη το πρώτο του σερβίς, αλλά και τα εκπληκτικά backhand και forehand του, κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο μετά από δύο χαμένες προσπάθειες σε τελικούς της διοργάνωσης το 2019 και το 2020! Πέραν από την εκπληκτική του αγωνιστική εικόνα, ο Στέφανος ήταν και απόλυτα συγκεντρωμένος πνευματικά, αφού, με «καθαρό» μυαλό και μεγάλη ψυχραιμία έσβησε συνολικά 7 break point του αντιπάλου σε ισάριθμες περιπτώσεις!

Μετά και την κατάκτησή του αυτή, ο Στέφανος εξασφάλισε και μαθηματικά μετά από καιρό την επάνοδό του στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης (θα ανέβει στο Νο.9)! Παράλληλα, «έσπασε» και την... ατυχία που τον κυνηγούσε σε όλη του την καριέρα στα 500άρια τουρνουά, καθώς, αυτός ήταν ο πρώτος τίτλους του σε ATP 500 μετά από 11 χαμένους τελικούς!

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τους δύο τενίστες να έχουν «σύμμαχο» το καλό τους σερβίς και να διατηρούν με άνεση τα σέρβις γκέιμ τους για το αρχικό 2-1 του Αλιασίμ. Στο τέταρτο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε αρκετά από τον Καναδό, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του, «έσβησε» τα δύο break point του αντιπάλου με έναν άσο και έναν πόντο κοντά στο φιλέ, ισοφαρίζοντας λίγο αργότερα σε 2-2 με τέσσερις διαδοχικούς πόντους! Στη συνέχεια, ο Αλιασίμ με love game έγραψε το 3-2, προτού ο Έλληνας τενίστας με υπέροχα χτυπήματα και backhand ισοφαρίσει σε 3 όλα.

Ο Καναδός «άγγιξε» ένα ακόμα love game, όμως ο Στέφανος με υπέροχες επιστροφές από το φόρχαντ, πήρε πέντε σερί πόντους, κάνοντας το πολυπόθητο break για το 4-3! Στο δικό του γκέιμ που ακολούθησε, ο Έλληνας τενίστας δυσκολεύτηκε αρκετά, ωστόσο, δείχνοντας και πάλι τρομερή ψυχραιμία και «καθαρό» μυαλό, έσβησε ακόμα δύο break του Αλιασίμ, κάνοντας το 5-3. Με την ψυχολογία στα ύψη και σιγουριά στο πλούσιο ρεπερτόριό του, Ο Τσιτσιπάς βρήκε πόντους από drop shot, forehand και backhand, έφτασε σε τριπλό σετ πόιντ, κατακτώντας το πρώτο σετ με σκορ 6-3 μετά από 39 λεπτά!



Το θετικό για τον ίδιο, ήταν πως στο δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον ίδιο στο σερβίς. Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, πανηγύρισε το πέμπτο διαδοχικό του γκέιμ για το 1-0, με τον Αλιασίμ να σπάει αυτό το σερί με ένα εύκολο 40-15 για το 1-1. Στο τρίτο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς βρέθηκα ξανά υπό πίεση, όμως και πάλι αντέδρασε σαν μεγάλος αθλητής. «Έσβησε» δύο ακόμα break του Καναδού (6/6 μέχρι εκείνο το σημείο), διατηρώντας το σερβίς του για το 2-1! Στη συνέχεια, πίεσε τον αντίπαλό του, φτάνοντας εκείνος αυτή τη φορά σε τρία break points, τα οποία ωστόσο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί (2-2). Αμφότεροι, διατήρησαν με σχετική άνεση τα δικά τους γκέιμ για να φτάσουμε στο 4-3 υπέρ του Έλληνα τενίστα.

Το όγδοο γκέιμ αποδείχθηκε και το πιο καθοριστικού του δευτέρου σετ, αφού, ο Στέφανος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Αλιασίμ και έφτασε στο break για το 5-3! Πετώντας στα... ουράνια, ο Τσιτσιπάς πήρε και το 6ο γκέιμ με love game, πανηγυρίζοντας έξαλλα τον πρώτο 500άρι τίτλο του!

Συνολικά οι 12 τίτλοι του Τσιτσιπά:

2024 Ντουμπάι (σκληρή επιφάνεια) ATP 500

2023 Λος Κάμπος (σκληρή επιφάνεια) ATP 250

2022 Μαγιόρκα (γρασίδι) ATP 250

2022 Μόντε Κάρλο (χώμα) ATP 1000

2021 Λιον (χώμα) ATP 250

2021 Μόντε Κάρλο (χώμα) ATP 1000

2020 Μασσαλία (σκληρή επιφάνεια κλειστό) ATP250

2019 Λονδίνο (σκληρή επιφάνεια κλειστό) Tour Finals

2019 Εστορίλ (χώμα) ATP250

2019 Μασσαλία (σκληρή επιφάνεια κλειστό) ATP250

2018 Στοκχόλμη (σκληρή επιφάνεια κλειστό) ATP250

