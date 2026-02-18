Ξέσπασε ο Φελίπε Μέλο για τη ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνι

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στη Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης επισκιάστηκε από ένα σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ κατήγγειλε ότι δέχθηκε ρατσιστική συμπεριφορά από τον 20χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό Τζανλούκα Πρεστιάνι, με το θέμα να παίρνει γρήγορα διαστάσεις και να συζητείται ευρέως στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Θέση για το ζήτημα πήρε και ο Βραζιλιάνος πρώην διεθνής μέσος Φελίπε Μέλο, ο οποίος μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του.

Στο μήνυμά του χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα εναντίον του Πρεστιάνι, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Φωτιά στους ρατσιστές. Η γυναίκα του πρέπει να τον έχει απατήσει με μαύρο».

