«Ξέρανε» τη Μονακό στο «θρίλερ» η Βαλένθια Αθλητικά 05:45, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο, η Βαλένθια νίκησε τη Μονακό 70-65 στο Λεβάντε και δημιούργησε τη μίνι έκπληξη της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας