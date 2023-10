Ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου της με οριακή νίκη στην έδρα της Μπασκόνια η Ρεάλ Μαδρίτης Αθλητικά 02:35, 07.10.2023 linkedin

Μπορεί να δυσκολεύτηκε πολύ στην έδρα της Μπασκόνια, αλλά τελικά η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει τη νίκη με 79-77, ξεκινώντας με το δεξί την υπεράσπιση του τίτλου της