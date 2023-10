«Λύγισε» Μίροτιτς και Αρμάνι στην παράταση με τρομερό Παπαγιάννη η Φενέρ Αθλητικά 03:26, 07.10.2023 linkedin

Με τους Παπαγιάννη και Γουίλμπεκιν σε μεγάλη βραδιά, η Φενέρμπαχτσε λύγισε την Αρμάνι Μιλάνο του εξαιρετικού, αλλά... μοιραίου στο φινάλε, Νίκολα Μίροτιτς, επικρατώντας με 85-82 στην παράταση!