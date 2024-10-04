Ξεκίνημα με το… αριστερό και ισοπαλία στη Βοσνία για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσέλσι, για την 2η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ, στις 24 Οκτώβρη, ενώ την προσεχή Κυριακή τον Ολυμπιακό.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Η Mπόρατς παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Σισκόβσκι στην εστία και τους Κβρζιτς, Μέγερς, Καρολίνα και Ερέρα τετράδα στα μετόπισθεν. Όγκρινετς-Σκόρουπ ήταν οι δύο «κόφτες», ενώ οι Κούλοσλιν, Σάβιτς και Σρέτκοβιτς αγωνίστηκαν πίσω από τον προωθημένο Ντεσπότοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» και αυτός με σχηματισμό 4-2-3-1 και τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κώτσιρας, Ίνγκασον, Σένκεφελντ και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Μαξίμοβιτς και Τσέριν ήταν οι δύο του άξονα, με τους Πελίστρι-Τζούριτσιτς στα άκρα και τον Μπακασέτα πίσω από τον Σπόραρ, που αποτέλεσε τον σέντερ φορ.

Το ματς:

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης βρήκε τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή και να ψάχνει τρόπο να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του αντιπάλου του και την Μπόρατς να τον περιμένει, έχοντας κοντά τις γραμμές της.

Το «τριφύλλι» προσπάθησε να επιτεθεί και από τα δύο άκρα, καταφέρνοντας να βρει ένα γρήγορο γκολ από την αριστερή του πλευρά και την πανέμορφη συνεργασία των Σπόραρ, Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς.

Καθώς από την σέντρα του τελευταίου, ο επερχόμενος Μπακασέτας, με υπέροχο σουτ στην κίνηση, πέτυχε το 0-1 στο 10ο λεπτό!

Μάλιστα, στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Σπόραρ σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2, μετά από πολύ ωραία κάθετη του Μπακασέτα, με το πλασέ του να σταματάει στα πόδια του Σισκόβσκι…

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση μέσω κάποιων μακρινών ως επί το πλείστον σουτ. Έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα καρέ του Ντραγκόφσκι για πρώτη φορά στο 21ο λεπτό, με τον Κουλάσιν να αστοχεί από θέση μέσα δεξιά.

Και, πέντε λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Ντεσπότοβιτς να απειλήσει, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με την ομάδα του πάντως να παίρνει μέτρα στο γήπεδο.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του πρώτου 45λεπτου, ο Παναθηναϊκός είχε δύο ακόμα καλές στιγμές για να διπλασιάσει τα τέρματά του.

Πρώτα στο 39’, με μια ακόμα ωραία συνεργασία από τα αριστερά και τον Σκόρουπ να βάζει το «στοπ» στο επικίνδυνο γύρισμα του Μπακασέτα. Ενώ τρία λεπτά μετά, σε φάση διαρκείας, όπου έγινε και check μέσω VAR για χέρι-πέναλτι, με τα διαδοχικά σουτ των Μαξίμοβιτς, Πελίστρι και Μπακασέτα να μην καταλήγουν στα δίχτυα.

Η Μπόρατς απάντησε με το… ίδιο νόμισμα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς μπήκε πολύ δυνατά και εκμεταλλευόμενη την καθίζηση του αντιπάλου της, ισοφάρισε άμεσα.

Όταν, από εκτέλεση φάουλ του Ερέρα από αριστερά, ο Ντεσποτοβιτς έκανε το 1-1 με «άπιαστη» κεφαλιά, στο 50ο λεπτό!

Ενώ, δύο λεπτά μετά, από κλέψιμο στην αντεπίθεση, η μπάλα φτάνει αριστερά στον Ερέρα που σουτάρει, για να αποκρούσει εντυπωσιακά ο Ντραγκόφσκι σε κόρνερ.

MVP:

Η «σφυρίχτρα»:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Mπόρατς (Μλάντεν Ζίζοβιτς) : Σισκόβσκι, Βούκτσεβιτς (67' Κβρζιτς), Μέγερς, Καρολίνα, Ερέρα, Όγκρινετς, Σκόρουπ (67' Νικόλοφ), Κουλάσιν, Σάβιτς, Σρέτσκοβιτς (77' Χρέλια), Ντεσπότοβιτς.

Έμειναν στον πάγκο: Μανοϊλοβιτς, Πέιοβιτς, Ντάτκοβιτς, Πίλερ, Ντάιτς, Σούμπιτς, Τσάβιτς, Βράνιες, Μάρτσετιτς.

Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Σένκεφελντ, Μλαντένοβιτς, Μαξίμοβιτς (78' Αράο), Τσέριν (65' Ουναΐ), Πελίστρι (65' Τετέ), Μπακασέτας (78' Μαντσίνι), Τζούριτσιτς, Σπόραρ (69' Ιωαννίδης).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Γεντβάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Μπάλντοκ.

Διαιτητής: Έλτσιν Μασίγεφ (Aζερμπαϊτζάν).

Βοηθοί: Ελσχάντ Αμπντουλαγέφ, Παρβίν Ταλίμποφ (Aζερμπαϊτζάν).

4ος διαιτητής: Φαρίντ Χαλίγεφ (Aζερμπαϊτζάν).

VAR: Μπενουά Μιγιό (Γαλλία).

AVAR: Ινγκίλαμπ Μαμάντοφ (Αζερμπαϊτζάν).

