Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Άστον Βίλα είναι αναμφίβολα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή ετοιμάζεται πρώτα για ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού στην καριέρα του, καθώς την Τετάρτη (20/5) θα υπερασπιστεί την εστία της Βίλα στον τελικό του Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό και στάθηκε αρχικά στον τρόπο παιχνιδιού των Γερμανών. «Είμαι συνηθισμένος στο σκληρό και physical παιχνίδι, μου αρέσει. Γνωρίζω πόσο επικίνδυνοι είναι και θα ελέγξω την περιοχή μου όπως πρέπει. Το έχω κάνει ξανά στο παρελθόν, όμως θα δουλέψω και πάλι πάνω σε αυτό με τον προπονητή τερματοφυλάκων», τόνισε.

Ο «Ντίμπου» διαθέτει τεράστια εμπειρία από μεγάλους τελικούς κι ακόμη μεγαλύτερη από διαδικασίες πέναλτι, κάτι που δεν τον αγχώνει ενόψει ενός πιθανού ανάλογου σεναρίου. «Ο τερματοφύλακάς τους, ο Νόα Ατουμπόλου, είναι αρκετά καλός, άρα θα χρειαστεί να προσπαθήσω ακόμη περισσότερο. Το έχω πάντα στο μυαλό μου. Θα ήταν υπέροχο αν σκοράρουμε δύο γκολ και κερδίσουμε, αλλά αν το παιχνίδι οδηγηθεί στα πέναλτι, θα είμαι απόλυτα έτοιμος», υπογράμμισε ο Αργεντινός γκολκίπερ.

Πηγή: skai.gr

