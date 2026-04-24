Κριστιάνο Ρονάλντο: Το «απαγορευμένο» ρόφημα και τα μυστικά για κοιλιακούς-«φέτες»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φυσική του κατάσταση, ακόμη και στα 41 του χρόνια, με τον ίδιο να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αθλητικής μακροζωίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πίσω από το εξαιρετικά γυμνασμένο σώμα του, ωστόσο, κρύβεται ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και προπόνησης, αλλά και κάποιες επιλογές που προκαλούν συζητήσεις.

Σύμφωνα με τον πρώην προσωπικό του σεφ, Τζόρτζιο Μπαρόνε (Giorgio Barone), ένα από τα βασικά στοιχεία της διατροφής του Πορτογάλου σταρ είναι η πλήρης αποφυγή του γάλακτος. Όπως εξήγησε, ο Ρονάλντο θεωρεί ότι η κατανάλωσή του δεν είναι φυσική για τον άνθρωπο, υποστηρίζοντας ότι κανένα άλλο ζώο δεν πίνει γάλα μετά τη βρεφική ηλικία ή από άλλα είδη. «Οι άνθρωποι είναι τα μόνα όντα που συνεχίζουν να πίνουν γάλα άλλων ζώων στην ενήλικη ζωή, και, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή αυτή εντάσσεται σε μια γενικότερη φιλοσοφία που ακολουθεί ο Ρονάλντο, δίνοντας έμφαση σε φυσικές τροφές και αποφεύγοντας οτιδήποτε θεωρεί «επεξεργασμένο» ή περιττό. Η διατροφή του βασίζεται σε έξι μικρά γεύματα την ημέρα, πλούσια σε πρωτεΐνη και χαμηλά σε λιπαρά, με βασικά συστατικά το κοτόπουλο, το φρέσκο ψάρι, τα λαχανικά, τα φρούτα και δημητριακά όπως η κινόα.

Ιδιαίτερη θέση στο καθημερινό του πρόγραμμα έχει και το αβοκάντο, ενώ αποφεύγει αυστηρά τη ζάχαρη. Ακόμη και στο πρωινό του, προτιμά καφέ χωρίς ζάχαρη, αυγά και υγιεινά λιπαρά. Για υδατάνθρακες, στρέφεται κυρίως στα λαχανικά, αποφεύγοντας τρόφιμα όπως ψωμί και ζυμαρικά.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δίνει μεγάλη σημασία στην αποκατάσταση του σώματος. Με προπονήσεις που φτάνουν έως και τις τέσσερις ώρες ημερησίως, ενσωματώνει στη ρουτίνα του σάουνα και παγοθεραπεία, με στόχο τη μυϊκή αποκατάσταση και τη διατήρηση υψηλών επιπέδων απόδοσης. Δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό σωματικού του λίπους παραμένει περίπου στο 7%, επίπεδο εξαιρετικά χαμηλό ακόμη και για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Στις διατροφικές του επιλογές ξεχωρίζει ο μπακαλιάρος (Bacalhau à Brás), που φαίνεται να είναι από τα αγαπημένα του, ενώ δεν λείπουν και τροφές πλούσιες σε σίδηρο, όπως το συκώτι. Αξιοσημείωτη είναι και η στάση του απέναντι στα αναψυκτικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κίνησή του στο Euro 2020, όταν απομάκρυνε μπουκάλια αναψυκτικού από μπροστά του σε συνέντευξη Τύπου, προτρέποντας το κοινό να προτιμά το νερό.

Πηγή: skai.gr

