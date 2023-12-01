«Πέταξε» ένα ημίχρονο, ηττήθηκε από τη Βιγιαρεάλ και… έχασε το Europa League ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός άργησε να ξυπνήσει στο «Θεράμικα», με αποτέλεσμα να χάσει με 3-2 από τη Βιγιαρεάλ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής για τον 6o όμιλο του Europa League και να αποκλειστεί και μαθηματικά από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» έδειξε χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο, μετά και τις διορθωτικές κινήσεις που χρειάστηκε να κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, φτάνοντας μια… ανάσα από μια επική ανατροπή, χάρη στα τέρματα των Παλάσιος στο 66’ και Ιωαννίδη -που μπήκε αλλαγή- στο 81’.

Στα πρώτα 45 λεπτά, βέβαια, τα τραγικά του λάθη μέσα σε ένα πεντάλεπτο, επέτρεψαν στον Μπαένα να ανοίξει το σκορ στο 29’, με τον Κομεσάνια να δίνει «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του στο 34’. Για να έρθει ένα ακόμα… δώρο, στο 47’ και το 3-0, από τον Μοράλες.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, με 4 βαθμούς και στο +3 με ματς περισσότερο από την ουραγό Μακάμπι Χάιφα, την οποία και αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο, θέλοντας τη νίκη για να συνεχίσει σίγουρα στην Ευρώπη και τον χειμώνα, μέσω του Conference League.

Την ώρα που η Βιγιαρεάλ διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση έχοντας όμως πλέον εννιά πόντους, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο από την πρωτοπόρο Ρεν, αυτό με την ισραηλινή ομάδα που θα γίνει στις 6 Δεκέμβρη.

Ο Παναθηναϊκός… γκρέμισε μέσα σε ένα πεντάλεπτο ότι είχε «χτίσει» προηγουμένως, αφού με μια ακόμα κακή συνολικά άμυνα, δέχτηκε και δεύτερο γκολ. Στο 34’, με τον Μοράλες να γυρίζει προς τα έξω στον Κομεσάνια ο οποίος φέρνει τη μπάλα στο δεξί, σουτάρει και την στέλνει εκεί που ο Μπρινιόλι δεν μπορεί να αντιδράσει, κάνοντας το 2-0 με έξοχη εκτέλεση...

Έχοντας τον Σπόραρ αποκομμένο αφού δεν τροφοδοτήθηκε καθόλου και τον Αϊτόρ «εξαφανισμένο», η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να φτιάξει άλλη φάση μέχρι την ανάπαυλα. Την ώρα που το «κίτρινο υποβρύχιο» είχε μια ακόμα καλή στιγμή, με τον Μοράλες στο 42’ και γενικώς ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι.



Θα περίμενε κανείς το δεύτερο ημίχρονο να ξεκινήσει με τους παίκτες του Παναθηναϊκού αποφασισμένους να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να «επιστρέψουν» στο ματς.



Αντ’ αυτού, σε πρώτη φάση, ο Αράο έκανε ένα μεγάλο λάθος, γλιστρώντας έξω από την περιοχή με τον Μπαένα να του κλέβει τη μπάλα, πασάροντας στον Μοράλες που νίκησε τον Μπρινιόλι στο τετ α τετ, κάνοντας το 3-0 μόλις στο 47’!

Έχοντας τα πάντα εναντίον τους, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση. «Προειδοποίησαν» με τον Σπόραρ στο 53’, ενώ είδαν τον Αϊτόρ να σκοράρει έξι λεπτά μετά αλλά το γκολ του να ακυρώνεται -σωστά- για οφσάιντ.



Ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο ματς Ιωαννίδη και Τζούριτσιτς με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και η εικόνα της ομάδας του άλλαξε προς το καλύτερο, ενώ μάλιστα έφτασε τελικά στο 3-1…



Καθώς έστω και με την χρήση VAR, ο Κρούζλιακ καταλόγισε το πέναλτι του Μπαένα στον Αϊτόρ, ο Ιωαννίδης ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ο Παλάσιος πήρε το… ριμπάουντ και με νέα προσπάθεια μείωσε, στο 66ο λεπτό!

Με το μομέντουμ υπέρ του Παναθηναϊκού, ο Αϊτόρ έχασε την μεγάλη ευκαιρία να… αλλάξει την ιστορία, στο 70’. Όταν μετά από ατομική ενέργεια και γύρισμα του Ιωαννίδη, ο Ισπανός εξτρέμ σούταρε μόνος του από το ύψος του πέναλτι αλλά ψηλά και άστοχα.



Ο Μαρθελίνο προσπάθησε να «φρεσκάρει» τη Βιγιαρεάλ και να κερδίσει παράλληλα λίγο χρόνο, αλλά ήταν οι φιλοξενούμενοι εκείνοι που βρήκαν και ένα δεύτερο τέρμα, στο 81ο λεπτό. Από την πολύ καλή μπαλιά του Βιλένα στον χώρο για τον Ιωαννίδη, ο οποίος έφυγε στην «πλάτη» της αντίπαλης άμυνας, πάτησε περιοχή και πλάσαρε εύστοχα τον Ρέινα, μειώνοντας εκ νέου σε 3-2!

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, ακολούθησε… ροντέο. Η ισπανική ομάδα είδε τον Μπρινιόλι να κάνει… τριπλή απόκρουση, στις προσπάθειες των Μορένο, Ντίας και Πεντράθα, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.



Με το «τριφύλλι» να «απαντάει», χάνοντας μια ακόμα σπουδαία ευκαιρία για το 3-3, τρία λεπτά αργότερα. Καθώς από βολέ του Μπρινιόλι, ο Ιωαννίδης βγήκε ταχύτατα στην αντεπίθεση αλλά ο Ρέινα απέκρουσε σε κόρνερ!



Ενώ ο Μπρινιόλι είπε «όχι» και στην προσπάθεια του Μοράλες στο 98’, κρατώντας το σκορ στο 3-2.



MVP: Ό,τι ήθελε έκανε ο Άλεξ Μπαένα σήμερα! Ο Ισπανός πέτυχε το πρώτο τέρμα της Βιγιαρεάλ, ανοίγοντας το δρόμο για τη νίκη, ενώ «σέρβιρε» και το τρίτο γκολ στον Μοράλες, κλέβοντας την μπάλα από τον Αράο. Γενικά, είχε σε μία «γεμάτη» εμφάνιση μέχρι να γίνει αλλαγή.



Η «σφυρίχτρα»: Σε… κακή ημέρα ο διαιτητής Κρούζλιακ, καθώς χρειάστηκε η επέμβαση του Ντάνκερτ προκειμένου να καταλογίσει το ξεκάθαρο πέναλτι εναντίον του Αϊτόρ. Η ακύρωση του τέρματος που πέτυχε ο Ισπανός εξτρέμ ήταν σωστή, ενώ σε γενικές γραμμές θα έπρεπε να ήταν πιο αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βιγιαρεάλ (Μαρθελίνο) : Ρέινα, Φόιθ (78' Αλτιμίρα), Αλμπιόλ (46' Γκάμπια), Κουένκα, Μορένο, Ακομαχ, Παρέχο, Κομεσάνια, Τριγκέρος (78' Πεντράθα), Μπαένα (68' Ζεράρ), Μοράλες (68' Ντίας).



Έμειναν στον πάγκο: Γέργκενσεν, Καπουέ, Φερμένια, Τεράτς, Πασκουάλ, Εσπιγκάρες.



Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Αράο, Μλαντένοβιτς (87' Χουάνκαρ), Ρούμπεν, Τσέριν (75' Βιλένα), Παλάσιος (87' Μαντσίνι), Μπερνάρ (60' Τζούριτσιτς), Αϊτόρ, Σπόραρ (60' Ιωαννίδης).



Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Γεντβάι, Κώτσιρας.



Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία).



Βοηθοί: Γιάν Πόζορ, Άνταμ Γέκελ (Σλοβακία).



4ος διαιτητής: Πέτερ Κράλοβιτς (Σλοβακία).



VAR: Μπάστιαν Ντάνκερτ (Γερμανία).



AVAR: Αλπέρ Ουλουσόι (Τουρκία).

