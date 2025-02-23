Ντέρμπι από τα παλιά στο «Καυτανζόγλειο»!

Ο Ηρακλής ήταν κοντά σε μια σπουδαία νίκη κόντρα στην ΑΕΛ που θα τον έβαζε ξανά στο κόλπο της ανόδου στην πρώτη κατηγορία, αλλά το αυτογκόλ του Σιδερά κράτησε τη Λάρισα στο +6 στη βαθμολογία του Α ομίλου (2-2).

Εντυπωσιακή ήταν η ατμόσφαιρα στο γήπεδο, με τον κόσμο να δίνει δυναμικό «παρών» και να στηρίζει έμπρακτα για ακόμη μια φορά τον Γηραιό. Οι φίλαθλοι έδωσαν ώθηση στην ομάδα τους και ο Μιράντα μόλις στο 6’ άνοιξε το σκορ, βάζοντας… φωτιά τόσο σε εξέδρες, όσο και στον πάγκο των γηπεδούχων. Ωστόσο, η αντίδραση της ΑΕΛ ήταν κάτι παραπάνω από άμεση, αφού ο Μωραΐτης στο 8’ έγραψε το 1-1 με ωραίο πλασέ.

Στη συνέχεια ο ρυθμός ήταν πολύ καλός, οι δυο ομάδες είχαν κι άλλες ευκαιρίες, με την πιο σημαντική να σημειώνεται στο 41ο λεπτό από πλευράς Ηρακλή, όταν ο Τσιντώνης έκανε ένα δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε ξυστά από το δοκάρι της εστίας του Σουλούκου. Κάπως έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες (1-1).

Με τον ίδιο ρυθμό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με τον Ηρακλή να έχει περισσότερο τον έλεγχο του παιχνιδιού και τις κλασικότερες ευκαιρίες. Ο Μιράντα ξαναχτύπησε στο 64ο λεπτό για το 2-1, ξεσηκώνοντας για ακόμη μια φορά ολόκληρο το γήπεδο! Η ΑΕΛ στη συνέχεια προσπαθούσε να φτιάξει κάποιες ευκαιρίες, ωστόσο είχε πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων και «χτυπούσε» μόνο από στημένες φάσεις.

Από μια στημένη φάση λοιπόν στο 85ο λεπτό, όταν η ΑΕΛ κέρδισε φάουλ, με τον Σιδερά να παίρνει την κεφαλιά για να απομακρύνει, αλλά άθελά του την έστειλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-2. Τα νεύρα ήταν στο... κόκκινο ύστερα με τον διαιτητή να μοιράζει κάρτες, τόσο σε παίκτες, όσο και στους δυο πάγκους. Ο Ηρακλής προσπάθησε να πάρει εκ νέου προβάδισμα με κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν είχε ούτε το καθαρό μυαλό, ούτε τον χρόνο να το καταφέρει.

Στις καθυστερήσεις έγινε χαμός με τις δυο ομάδες, αφού υπήρξε μεγάλη ένταση, με τον ρέφερι να μοιράζει ξανά κάρτες και τελικά ηρέμησαν μετά από λίγα λεπτά. Τελικά, το 2-2 παρέμεινε μέχρι το φινάλε, με την ΑΕΛ να είναι η μεγάλη ουσιαστικά νικήτρια.

