Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι είναι από σήμερα (23/02) ο νέος προπονητής της Φέγενορντ, καθώς η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία των δύο πλευρών για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Ο Ολλανδός τεχνικός θα αντικαταστήσει τον Μπράιαν Πρίκσε, ο οποίος απολύθηκε όταν η Φέγενορντ υποχώρησε στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Eredivisie.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Φαν Πέρσι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του Ρότερνταμ, ενώ επέστρεψε σε αυτήν το 2019 για να κλείσει την καριέρα του.

Στη συνέχεια, δε, ο 41χρονος κόουτς ανέλαβε προπονητής στα τμήματα υποδομής της Φέγενορντ, το 2024 έγινε προπονητής της Κ18, ενώ έπειτα ανέλαβε πρώτος προπονητής στη Χέρενφεν, από την οποία αποχώρησε για να επιστρέψει σε… γνώριμα λημέρια.

The next chapter starts here.



𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞, welcome home again! pic.twitter.com/mgaM8yl79e — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 23, 2025

