Κουζέλογλου: «Τιμή και ευθύνη που θα φορώ τα πράσινα του Παναθηναϊκού»

Λόγο για μεγάλη τιμή που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού έκανε ο Κουζέλογλου στις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος των πράσινων.



«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος από τη στιγμή που ενημερώθηκα για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για μια τεράστια ομάδα με σπουδαία ιστορία και απίστευτους φιλάθλους. Αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα που θα φορέσω την πράσινη φανέλα και θα εκπροσωπήσω τον Παναθηναϊκό», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Θέλω κάθε φορά που βρίσκομαι στο παρκέ, είτε πρόκειται για προπόνηση είτε για αγώνα, να δίνω το 100% προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους υψηλούς της στόχους. Εκπροσωπώντας αυτή τη βαριά φανέλα πρέπει πάντα να δίνεις όλες σου τις δυνάμεις και αυτό είμαι έτοιμος να κάνω».



Τέλος αναφέρθηκε στον Εργκίν Αταμάν και τους συμπαίκτες του…



«Θα είναι σπουδαίο που θα συνεργαστώ με τον κόουτς Αταμάν, έναν προπονητή που θαυμάζω από μικρός. Έχει πετύχει σπουδαία πράγματα στην καριέρα του. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του αλλά και με τους σπουδαίους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του. Τους έχω αντιμετωπίσει ως αντίπαλος, αλλά είναι διαφορετικό να τους έχεις συμπαίκτες. Έχω μάθει πως το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε δουλειά όλοι μαζί».

