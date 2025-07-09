Αγγελόπουλοι για ΣΕΦ: «Θέλουμε ενιαίο παραλιακό μέτωπο»

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» την Τετάρτη (09/07), έτσι ώστε να παρουσιάσουν τη νέα χορηγική συνεργασία της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την οικογένεια Τσάκου μέσω της εταιρείας «ΑρρένΑ».



Μετά το πέρας των δηλώσεων περί της χορηγίας, οι πρόεδροι των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκαν στο ζήτημα του ΣΕΦ, δίνοντας μία σαφή ενημέρωση για το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία παραχώρησης του γηπέδου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στην πρόταση που έχει κατατεθεί στην Κυβέρνηση για «ενιαίο παραλιακό μέτωπο» από το Μικρολίμανο ως το «Νιάρχος», τόνισαν πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΣΕΦ, ενώ επεσήμαναν πως πρέπει άμεσα να υπάρξουν ανακοινώσεις, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα είναι σαν να πριμοδοτείται ο Παναθηναϊκός.



Αναλυτικά όσα είπαν:



Παναγιώτης Αγγελόπουλος



Για τη χορηγική συμφωνία: «Καλωσορίζω και εγώ την οικογένεια Τσάκου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς στόλους, με πάνω από 100 πλοία, έρχεται μαζί μας. Το 2004, πριν μπούμε στον Ολυμπιακό, είχαμε μιλήσει και με τον Παναγιώτη και με τον Νίκο. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τελικά να μπουν με αυτή τη χορηγική συμφωνία στην ομάδα. Όλα στη ζωή γίνονται σε μία χρονική στιγμή για κάποιο λόγο, το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός δυναμώνει, μόνο καλύτερες μέρες θα έρθουν».



Για το ΣΕΦ: «Ο Ολυμπιακός δε θα φύγει από το ΣΕΦ. Δεν είμαστε εναντίον της αναπτύξεως με όλα όσα γίνονται στο ΟΑΚΑ αλλά υπάρχει διαφορά των εσόδων. Επειδή εμείς αντέχουμε γίνεται, αλλά δε νομίζω να το άντεχε άλλος επιχειρηματίας. Ο Ολυμπιακός είναι στο ενοίκιο, δεν έχει γίνει συμφωνία παραχώρησης. Μόλις γίνει θα ξεκινήσουμε. Έχουν μπει στο ΣΕΦ λεφτά, αλλά αν δε γίνει η παραχώρηση πώς θα ξεκινήσουμε. Έχουν γίνει μελέτες και είμαστε έτοιμοι. Το κολυμβητήριο ο Ερασιτέχνης το προχωράει και είμαστε σε απόλυτη συνεργασία. Θα συνορεύει με τον χώρο που θα πάρουμε εμείς. Δεν αφορά όμως την ΚΑΕ Ολυμπιακός αυτό».



Γιώργος Αγγελόπουλος



Για τη χορηγική συμφωνία: «Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό και για εμάς. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ολυμπιακού την οικογένεια Τσάκου. Είναι όλοι... κατακόκκινοι, και οι τρεις γενιές, έρχονται τακτικά στο ΣΕΦ για δεκαετίες και είναι κοντά στην ομάδα. Σήμερα τους καλωσορίζουμε στην ομάδα με τριετή συμφωνία για τη χορηγική υποστήριξη του Ολυμπιακού. Είναι μία οικογένεια που έχει κατακτήσει πολλές κορυφές στον ναυτιλιακό στίβο. Είναι άνθρωποι με μεγάλη αξία και χαμηλό προφίλ έχουν ανέβει σε παγκόσμιες κορυφές. Είναι μεγάλη μας χαρά, όχι μόνο για το εμπορικό κομμάτι, αλλά και για τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών».



Για το ΣΕΦ: «Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει πλέον των τεσσάρων ετών. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πρόοδος. Η σημερινή κατάσταση είναι η εξής. Έχει έρθει πλήρης συμφωνία ως προς την έκταση. Έχουν γίνει οι μελέτες και ο επιμερισμός του κόστους. Έχουν συμφωνηθεί αυτά. Υπάρχει μία εκκρεμότητα. Το δικό μας όραμα είναι να ενώσουμε το Μικρολίμανο με το Τάε Κβον Ντο και πιο κάτω. Να γίνει κάτι ενιαίο, φανταστικό. Αυτό είναι για τους δημότες του Πειραιά. Θέλουμε κάποιος να ξεκινά με το ποδήλατο και να πηγαίνει.



Είναι αυτονόητο ότι αυτό πρέπει να έχει μία συνέχεια, μία ενότητα. Έχουμε υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στην Κυβέρνηση. Οτιδήποτε γίνει στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνει με δικά μας κεφάλαια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν δεν ολοκληρωθεί αυτό εντός των επομένων εβδομάδων, ο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί να μπει στο νέο γήπεδο πριν από το 2028-29. Αυτό θα είναι καταστροφικό. Θα σημαίνει πως η αντίπαλος ομάδα θα έχει επιδότηση πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Μένει αυτή η εκκρεμότητα. Αν τελικά γίνει κάτι καταπληκτικό, αν όχι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη κατεύθυνση. Περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις.



Είναι δύο οι λύσεις αυτήν τη στιγμή. Ή θα εγκριθεί και αν δοθεί το πράσινο φως θα πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν δε δοθεί, στο ΣΕΦ θα πάμε πάλι, αλλά θα είναι αυτό που βλέπετε σήμερα, μία εικόνα εγκατάλειψης. Στο ΣΕΦ θα είναι ο Ολυμπιακός. Ή θα είναι σε ένα ΣΕΦ που ο χώρος θα είναι αντάξιος αυτού που ονειρευόμαστε χωρίς τη συμμετοχή της Κυβέρνησης ή όχι. Αν δε γίνει τις επόμενες εβδομάδες θα είναι καταστροφικό για την ομάδα.



Έχουμε υποβάλλει πρόταση στην Κυβέρνηση, η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή, έχει γίνει ο έλεγχος από τους αρμόδιους. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, προκειμένου να ενοποιηθεί ο χώρος από το Μικρολίμανο μέχρι το Τάε Κβον Ντο. Δεν μπορεί το ΣΕΦ να μείνει μόνο του, τιμωρία. Θέλουμε ενιαίο παραλιακό μέτωπο».



Νίκος Τσάκος



Για τη συμφωνία: «Για εμάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Πρώτα από όλα για τη φιλοξενία στον πατέρα μου. Εμείς όπως ξέρετε είμαστε του αλμυρού νερού, για τον Ολυμπιακό είμαστε και του γλυκού. Ευχαριστούμε για όσα έχετε κάνει, για τις χαρές που έχετε δώσει. Η πηγή μας είναι αστείρευτη. Στον Ολυμπιακό ταιριάζει μόνο η κορυφή. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι, υγεία, νίκες και νερό ΑρρένΑ».



Για τον ρόλο του: «Εδώ είναι οι playmakers, όταν μας βάλει ο κόουτς στο παρκέ θα προσφέρουμε. Είμαστε συνοδοιπόροι, συνεργάτες, πολλά χρόνια κοντά. Θυμήθηκε ο Παναγιώτης και το 2004, τις ιστορίες που οδήγησαν στην πιο επιτυχημένη εμπλοκή Έλληνα παράγοντα σε ελληνική ομάδα. Άρα εμείς είμαστε εκεί και περιμένουμε τον κόουτς να μας βάλει κανένα πεντάλεπτο. Είναι και λίγο δύσκολος, δε μας βάζει και όλους (σ.σ. γέλια)».



Για το αν υπάρχει… όνειρο συμφωνίας ονοματοδοσίας για το ΣΕΦ: «Αυτά τα θέματα ο κύριος Λεπέν, όπως τον λέω (εννοώντας τον Νίκο Λεπενιώτη). Εμείς κάνουμε πολλά όνειρα και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Θεωρώ πως το Ρεντ Αρρένα ταιριάζει στον Ολυμπιακό».



Για τη σχέση του με τον Ολυμπιακό: «Εγώ μεγάλωσα στο Πασαλιμάνι, πάνω από τα δύο τσιμεντένια γηπεδάκια μπροστά στη λέσχη του Ολυμπιακού. Ερχόταν ο πατέρας μου ή κάποιος να με μαζέψει και ήταν η καθημερινή μας διασκέδαση το σουβλάκι στη γωνία και η προπόνηση στη δεκαετία του '70, τους βλέπαμε σα γίγαντες, τον Γιατζόγλου. Έκανε προπόνηση εκεί ο Ολυμπιακός και έπαιζε στο Παπαστράτειο. Έχουμε ζήσει τεράστιες χαρές, μια από τις μεγαλύτερες ήταν η Κωνσταντινούπολη και το Λονδίνο, που ήμασταν εκεί. Και το '97 ήμασταν σε όλες τις χαρές, μας έχει γεμίσει πολύ περισσότερες χαρές από στεναχώριες ο Ολυμπιακός».



Για το timing της συνεργασίας: «Δεν έχουμε δουλειές στην Ελλάδα να διαφημίσουμε. Παρακολουθούμε το μπάσκετ και στο εξωτερικό, έχουμε season tickets στους Νικς γιατί μένουμε δίπλα στο γήπεδο. Θέλει και αυτό φτιάξιμο αλλά ας το φτιάξει κάποιος άλλος (σ.σ. γέλια). Μας δίνετε η αφορμή λόγω της επένδυσης στα νερά να έρθουμε πιο κοντά».



Για το τι θαυμάζει από την τρέχουσα ομάδα του Ολυμπιακού: «Η ομάδα ξεκινάει από τα κεφάλια, εδώ είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε και δύο κεφάλια. Έχουμε δύο ανθρώπους, όταν μπαίνεις στο ΣΕΦ αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα. Όταν είσαι μόνος σου βέβαια, γιατί όταν μας προκαλούν χάνεται η μπάλα. Δεν θαυμάζουμε μόνο την αγωνιστικότητα του μπάσκετ, αλλά όλο το πακέτο που προσφέρει η ομάδα, και σε αυτό θέλουμε να εστιάσουμε».



Για το ΣΕΦ: «Εμείς εμπιστευόμαστε αυτά που κάνει η διοίκηση, θέλουμε να μπούμε σε ένα σπίτι που θα είμαστε υπερήφανοι. Δεν μπορείς να έχεις την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και να παίζεις σε ένα γήπεδο 40-50 ετών. Εμάς μας συμφέρει, βέβαια, να μην υπάρχει ερκοντίσιον, νερά πουλάμε».

