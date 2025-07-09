Γιαννακόπουλος: «Θες να φτιάξεις το γήπεδο σου; Βγάζεις τα λεφτάκια σου από την τσέπη»

Σε μια αιχμηρή και γεμάτη υπονοούμενα τοποθέτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρενέβη δημόσια στη συζήτηση γύρω από την παραχώρηση και την αξιοποίηση του ΣΕΦ από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.



Με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου των Αγγελόπουλων για την παρουσίαση του νέου χορηγού και την πίεση που ασκείται προς την Πολιτεία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού έθεσε σειρά ερωτημάτων, αμφισβητώντας ανοιχτά τη στάση της «ερυθρόλευκης» πλευράς και φέρνοντας στο προσκήνιο τη δική του εμπειρία με την παραχώρηση και ανακατασκευή του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

Για να καταλάβω, γιατί μάλλον είμαι βλάκας. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το γήπεδό του ή δεν θέλει να το κάνει αν δεν γίνουν και όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω που θα πληρώσει το κράτος; Κάτι δε μου κολλάει σε αυτό. Θες να φτιάξεις το γήπεδό σου; Βγάζεις τα λεφτάκια σου από την τσέπη και το φτιάχνεις. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτό σχετίζεται με μια ολόκληρη ανάπτυξη του Πειραιά, που δεν είναι κανένας αντίθετος.Όλοι οι Έλληνες πολίτες θα θέλαμε να δούμε τον Πειραιά να γίνεται μια ωραία ζώνη, όπως αναφέρθηκε. Αλλά αυτό πού κολλάει; Γιατί δεν μπορεί να γίνει το γήπεδο; Κάτι μάλλον εγώ δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, είμαι άφωνος.Ο Παναθηναϊκός παρέλαβε ένα γήπεδο σε κατάσταση ''ο Θεός και η ψυχή του'' και έριξε 19 εκατ. ευρώ, είναι να ρίξει άλλα 4 εκατ. ευρώ, με το σύνολο να φτάνει τα 23 εκατομμύρια, μπορεί και τα 24, και κάποιος το θεωρεί παράλογο.Βγάλτε και εσείς, όποιοι είστε, 25 εκατ. ευρώ από την τσέπη σας, να το φτιάξετε και μετά να έχετε και εσείς τα ανάλογα έσοδα. Το επιχειρείν έτσι είναι. Επενδύεις και αν είσαι καλός στις επιχειρήσεις σου, χωρίς να σβήνεις χρέη -λέω εγώ τώρα- σου έρχονται τα έσοδα. Δεν καταλαβαίνω.Και επειδή ήμουν μπροστά με τα ίδια μου τα μάτια και τ' αυτιά: Όταν προτάθηκε από υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης στην πρώτη της θητεία -γιατί τώρα δεν είναι εκεί- προτάθηκαν οι ίδιοι όροι. Ή ακριβώς οι ίδιοι όροι.Ποιος είναι που δεν παίρνει το ΣΕΦ; Γιατί υπάρχει η καθυστέρηση; Γιατί δεν έχει παραχωρηθεί; Η διάθεση της κυβέρνησης υπάρχει και υπήρχε από τότε. Ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε, επένδυσε και πέτυχε. Άλλοι είπαν ''όχι, δεν το θέλουμε''. Και ας βγει κάποιος να με διαψεύσει.Και ξαναλέω: Για αυτή την καθυστέρηση που επικαλείστε, ποιος ευθύνεται; Ποιος ευθύνεται; Δίπλα σας κάθεται στο γήπεδο, ρωτήστε τον. Ρωτήστε τον -δεν χρειάζεται, σας το απαντάω εγώ. Ακριβώς την ίδια εποχή μας το προτείνανε: Εμάς το ΟΑΚΑ, εσάς το ΣΕΦ. Εμείς πληρώναμε τα τετραπλάσια από εσάς ενοίκιο. Αυτό ήταν το γήπεδο που είχατε επιλέξει, αυτό ήταν το γήπεδο που είχαμε επιλέξει εμείς.Ρίξαμε 25 εκατ. ευρώ και εσείς δεν πιστέψατε ποτέ στο όραμα αυτό. Και τώρα μιλάτε για καθυστερήσεις. Για να τολμήσετε να πείτε ότι ευθύνεται η κυβέρνηση -γιατί δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Ας βγει, λοιπόν, ο κύριος να μας πει: ''Σας προτάθηκε και είπατε όχι; Και γιατί είπατε όχι; Γιατί δεν πιστέψατε;''

