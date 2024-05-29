Λογαριασμός
«Καρφιά» Χριστοδουλόπουλου για Μάντζιο: Ερασιτεχνικές προπονήσεις - Ο δικός μου ποδοσφαιρικός κόσμος έφερε τίτλους

«Αντίο» στον Άρη με αιχμηρά υπονοούμενα για τον Άκη Μάντζιο είπε ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος

Μάτζιος

Επίθεση εναντίον του Άκη Μάντζιου -χωρίς να τον κατονομάζει καν- εξαπέλυσε ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.

Αποχαιρετώντας τον Άρη μέσω των social media, ο 37χρονος άσος άφησε αιχμηρά υπονοούμενα για τον Έλληνα τεχνικό.

Ανάμεσα σε άλλα λοιπόν, έκανε λόγο για ερασιτεχνικές προπονήσεις, σημείωσε ότι ο δικός του ποδοσφαιρικός κόσμος έχει φέρει τίτλους και μίλησε για συμπλέγματα αντί για προσπάθεια «να πάρουμε απ’ όλους το καλύτερο δυνατό, ακόμα κι αν έχουν μεγαλύτερη καριέρα από τη δική μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χριστοδουλόπουλου:

Πηγή: sport-fm.gr

