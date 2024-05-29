Στον πάγκο της Μακάμπι για ακόμη δύο χρόνια θα μείνει ο Όντεντ Κάτας, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του λαού.

Ο 49χρονος προπονητής συμπληρώνει διετία φέτος στον πάγκο έχοντας εξαιρετικό έργο, καθώς παρά τις δύσκολες συνθήκες την οδήγησε δύο φορές στα playoffs της Ευρωλίγκας, έστω κι αν έχασε την πρόκριση στο τελευταίο παιχνίδι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα. Το εκτιμώ πολύ, είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και έτοιμος για τις προκλήσεις μας. Τώρα επικεντρωνόμαστε στον στόχο του πρωταθλήματος», ανέφερε ο άλλοτε άσος και προπονητής του Παναθηναϊκού.

Η επόμενη σεζόν θα είναι εξίσου δύσκολη για τη Μακάμπι, καθώς είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα επιστρέψει στη βάση της για τους αγώνες της Ευρωλίγκας λόγω του πολέμου, ενώ αρκετοί κομβικοί παίκτες είναι στον... αέρα, όπως οι Λορέντζο Μπράουν, Γουέιντ Μπόλντγουιν και Ταμίρ Μπλατ, με τον Τζος Νίμπο να έχει ήδη συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο.

