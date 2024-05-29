Αναλυτικά αναφέρει η ανακόίνωση της ΠΑΕ:



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Έλληνας διεθνής θα φοράει τη φανέλα με το Τριφύλλι στο στήθος έως τον Ιούνιο του 2027.

O Τζορτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας στις 9 Μαρτίου 1993 και έχει ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, εξ ου και η δυνατότητα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Μίλτον Κέιν Ντονς, ομάδα όπου έκανε ντεμπούτο το Μαϊο του 2010 σε παιχνίδι κόντρα στην Μπράιτον. Με τη φανέλα της Μίλτον Κέιν Ντονς κατέγραψε 107 συμμετοχές και δύο γκολ ενώ εκεί αγωνίστηκε μέχρι το 2017. Σε αυτά τα επτά χρόνια αγωνίστηκε και με τη μορφή δανεισμού στις αγγλικές Νόρθαμπτον, Τάμγουορθ, Όξφορντ Γιουνάιτεντ και στην ισλανδική Βεστμανέγια.Το 2017 πήρε μεταγραφή για την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία κατέγραψε 219 συμμετοχές (τις 83 από αυτές στην Πρέμιερ Λιγκ), πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ. Στο ενεργητικό του έχει συμμετοχή στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2023 και δύο προβιβασμούς από την Championship στην Premier League.Eίναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική μας ομάδα, έχοντας καταγράψει 12 συμμετοχές.«Ήθελα να αλλάξω ομάδα και στόχους, έπειτα από μία επταετία στη Σέφιλντ. Ουσιαστικά έψαχνα μια μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα μου και μου την έδωσε ο Παναθηναϊκός. Όταν έμαθα το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού ενθουσιάστηκα και ουσιαστικά όλα κύλησαν πολύ γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερες διαπραγματεύσεις. Κάτι λειτούργησε μέσα μου που μου έδινε ιδιαίτερα θετική αύρα για την προοπτική του Παναθηναϊκού. Πιθανώς να σχετίζεται με τις εξιστορήσεις του πατέρα μου, ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες και το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που παρακολούθησε στη ζωή του ήταν στην έδρα του Παναθηναϊκού έναν αγώνα πρωταθλήματος. Μου είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη νέα μου ομάδα. Θα μπορούσα να είχα πάει σε άλλα πρωταθλήματα, όμως διάλεξα τον Παναθηναϊκό γιατί θέλω να αγωνιστώ σε ομάδα που πρωταγωνιστεί, να κερδίσω τίτλους, να αγωνιστώ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις», ήταν τα πρώτα λόγια του Μπάλντοκ μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.Καλωσορίζουμε τον Τζορτζ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

