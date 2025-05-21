Κώστας Σλούκας: Ώρα ευθύνης και προτελευταία… ζαριά για τον απόλυτο ηγέτη

Σλούκας σημαίνει φάιναλ φορ. Ο ηγέτης του Τριφυλλιού ετοιμάζεται για την 12η(!) συμμετοχή του σε τελική φάση Ευρωλίγκας. Και έπεται συνέχεια.

Από την πρώτη παρουσία με τον Ολυμπιακό το 2010, στον ιστορικό περυσινό θρίαμβο με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Μέσα σε αυτή την 15ετία, ο Έλληνας γκαρντ έχει καταφέρει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των αθλητών που έχουν παίξει σε φάιναλ φορ. Αυτό διότι ισοφάρισε τις 12 παρουσίες του Βίκτορ Χριάπα με την ΤΣΣΚΑ.

