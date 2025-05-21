Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν υποφέρει τη φετινή σεζόν εντός συνόρων, ωστόσο εκτός αυτών, έκαναν... παπάδες κι έτσι απόψε στις 22:00 (Cosmote Sport 1 & ANT1) θα μονομαχήσουν στη Χώρα των Βάσκων με έπαθλο τον τίτλο του Europa League αλλά και ένα εισιτήριο για τη league phase του επόμενου Champions League.

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι ανεξάρτητα από την έκβαση του τελικού, θέλει να σπάσει την ανομβρία 17 ετών κατακτώντας παράλληλα το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 41 χρόνια.

Από την άλλη, ο Ρούμπεν Αμορίμ φιλοδοξεί να γλυκάνει μια τραγική, κατά τ’ ‘αλλα, σεζόν, εξασφαλίζοντας και τα αστέρια, που θα φέρουν και την απαραίτητη οικονομιοκή ώθηση προκειμένου να καταφέρει να χτίσει την ομάδα που ονειρεύεται.

Για να φτάσουν ως εδώ, οι δύο... Αγγλίδες τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις της league phase του θεσμού, περνώντας απευθείας στους «16». Εκεί, η Τότεναμ απέκλεισε την Άλκμααρ και εν συνεχεία... περιέλαβε κατά σειρά Άιντρχτ Φρανκφούρτης και Μπόντο/Γκλιμτ.

Από την άλλη, οι «κόκκινοι διάβολοι» ξεπέρασαν κατά σειρά τα εμπόδια των Σοσιεδάδ, Λιόν και Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αυτή θα είναι η τέταρτη φετινή συνάντηση των δύο ομάδων, με τους Λονδρέζους να μετρούν 3/3 νίκες, δύο στο πλαίσιο του πρωταθλήματος και μία για το League Cup. Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ τρέχει φέτος ένα ασύλληπτο αήττητο σερί, καθώς δεν έχει χάσει ούτε ένα από τα 14 ματς που έχει δώσει στην Ευρώπη φέτος!

Διαιτητής του αγώνα, θα είναι ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ.

