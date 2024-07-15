Τα συγχαρητήριά της στην Ισπανία για την κατάκτηση του EURO εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
«Συγχαρητήρια στην Ισπανία που έγινε η νέα πρωταθλήτρια στο EURO2024! Δείξατε ότι με αποφασιστικότητα και ενότητα όλα είναι δυνατά. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα επίσης για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε ένα φανταστικό EURO2024» αναφέρει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
