Κομισιόν για νίκη Ισπανίας στον τελικό του EURO: Δείξατε ότι με αποφασιστικότητα και ενότητα όλα είναι δυνατά

«Συγχαρητήρια στην Ισπανία που έγινε η νέα πρωταθλήτρια στο EURO2024! Δείξατε ότι με αποφασιστικότητα και ενότητα όλα είναι δυνατά. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα επίσης για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε ένα φανταστικό EURO2024» αναφέρει.

Συγχαρητήρια Κομισιόν για νίκη Ισπανίας στο EURO

Τα συγχαρητήριά της στην Ισπανία για την κατάκτηση του EURO εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

