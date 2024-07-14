Νικολογιάννης: «Επαφές του Παναθηναϊκού για να ολοκληρώσει την τρίτη του μεταγραφή»

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Tάσος Νικολογιάννης.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού, αφού αρχικά αναφέρθηκε στη θέση του Παναθηναϊκού για τον Φώτη Ιωαννίδη, με την οποία οι «πράσινοι» ξεκαθαρίζουν ότι ο Έλληνας φορ δεν πωλείται, τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα Ρακόβιτσαν στο «τριφύλλι».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε επαφές για να ολοκληρώσει την τρίτη του μεταγραφή, μετά από τους Νεμάνια Μαξίμοβιτς και Τζορτζ Μπάλντοκ και πιθανότατα αφορά παίκτη που αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας ή της επίθεσης και επιπλέον ότι στην πορεία θα αποκτηθεί ένας ακόμη εξτρέμ, αλλά και στόπερ.

Τέλος στάθηκε στην ικανοποίηση του Ντιέγκο Αλόνσο για το πρέσινγκ και το τρανζίσιον του Παναθηναϊκού στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας και έκλεισε με μια ειδική αναφορά στις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών του «τριφυλλιού» για τον Ουρουγουανό τεχνικό, οι οποίες δείχνουν και το πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.

