Στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Βελιγραδίου προκρίθηκε η Άννα Ντουντουνάκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στην πρώτη θέση της πρώτης σειράς με 26.12 και δεν χρειάστηκε να περιμένει τη δεύτερη για να «κλείσει» ραντεβού στις 19:47 της Τετάρτης.

Στη συνολική κατάταξη, η πρωταθλήτρια Ευρώπης του αγωνίσματος προκρίθηκε ως δεύτερη, αφού η Σουηδέζα Σάρα Γιούνεβικ ήταν νικήτρια στη δεύτερη σειρά με 25.84.

