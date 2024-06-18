EURO 2024-Γαλλία-IFFHS: Οι ιδιαίτεροι αριθμοί-ρεκόρ του 100αρη Ντεσάν

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η Γαλλία με τη χθεσινή της (17/6) νίκη (1-0) απέναντι στην Αυστρία, έχει πλέον κερδίσει το πρώτο της παιχνίδι και στα έξι μεγάλα τουρνουά υπό τις οδηγίες του Ντιντιέ Ντεσάν.

Οι Γάλλοι- όπως αναφέρει η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS)- δεν ξεκίνησαν ποτέ χάνοντας μια φάση ομίλων του Euro (7 νίκες, 3 ισοπαλίες), ενώ δεν έχουν χάσει τον πρώτο τους αγώνα σε EURO από το 1960 (4-5 εναντίον Γιουγκοσλαβίας, ημιτελικός).

Μάλιστα αυτή απέναντι στην Αυστρία ήταν η 100ή νίκη της Γαλλίας υπό τον Ντιντιέ Ντεσάν, (οι επόμενοι Γάλλοι είναι οι Μισέλ Ινταλγκό και Ραϊμόν Ντομένεκ με 41 νίκες ο καθένας).

Έτσι, ο Ντεσάν έγινε ο τρίτος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έφτασε τις 100 νίκες με την ίδια ομάδα, μετά τον Όσκαρ Ταμπάρες (104) και τον Γιοακίμ Λεβ (122).

Ο «απολογισμός» του Ντεσάν με τη Γαλλία σε 154 αγώνες είναι: 100 νίκες, 30 ισοπαλίες, 24 ήττες.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν έγινε ο 4ος Ευρωπαίος προπονητής στην ιστορία με 6+ μεγάλες διοργανώσεις (3 Μουντιάλ, 3 Εuro). Οι άλλοι είναι: Γιοακίμ Λεβ–7 με τη Γερμανία (3+4), Χέλμουτ Σεν–6 με τη Γερμανία (4+2), Φερνάντο Σάντος–6 με Ελλάδα και Πορτογαλία (3+3).

Επίσης, ο Ντεσάν αύξησε τον αριθμό των αγώνων του σε Euro ως παίκτης και προπονητής μαζί σε 25 (13+12), ισοφαρίζοντας τον κάτοχο του ρεκόρ Κριστιάνο Ρονάλντο (25, όλες ως παίκτης). Ωστόσο, το CR7 αναμένεται να πάρει απόψε (18/6) πάλι την πρωτοπορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

