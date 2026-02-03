Κλέιτον: Ευτυχισμένος που υπέγραψα στον Ολυμπιακό, καλύτερη ομάδα της Ελλάδας

Πανευτυχής που ανήκει πλέον στον Ολυμπιακό και ανυπόμονος να αγωνιστεί και να προσφέρει δήλωσε ο Κλέιτον, μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του από την Ρίο Άβε. Ο Βραζιλιάνος φορ υπέγραψε συμβόλαιο τριάμισι ετών.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους. Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την ‘καυτή’ ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο», τόνισε.

Στον Ολυμπιακό θα ξαναβρεί τον Αντρέ Λουίς, με τον οποίο συνυπήρξαν στην Ρίο Άβε και ουσιαστικά χώρισαν μόνο για λίγες μέρες. «Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι αδερφός μου. Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα για να προσφέρουμε με τα γκολ και τις ασίστ μας», ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.