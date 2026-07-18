Η ΑΕΚ αποχαιρέτησε έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής της, τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος μετακομίζει στη Μοντερέι μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας από τη μεξικανική ομάδα. Η μεταγραφή του ανακοινώθηκε ταυτόχρονα και από τη Μοντερέι, επιβεβαιώνοντας το τέλος μιας τετραετίας που σημάδεψε την «κιτρινόμαυρη» εποχή.

Ο Μεξικανός μέσος αφήνει πίσω του μια γεμάτη διαδρομή: Τίτλους, καθοριστικές εμφανίσεις, 174 συμμετοχές, 20 γκολ, 17 ασίστ και μια βαθιά σχέση με τον σύλλογο και τον κόσμο της ΑΕΚ. Από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι σήμερα αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή, συνέβαλε στο νταμπλ του 2023 και στο πρωτάθλημα του 2026 και έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς ξένους που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας..

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ συνοδεύτηκε από ένα εκτενές και ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μίλησε για την αγάπη που ένιωσε, την υποστήριξη που δέχθηκε, τις σχέσεις που δημιούργησε και το όνειρο που πραγματοποίησε στην ΑΕΚ. Ένα αντίο που δεν μοιάζει με αποχώρηση, αλλά με υπόσχεση επιστροφής, καθώς ο Πινέδα τόνισε πως ένα κομμάτι της καρδιάς του θα μείνει για πάντα στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι, έπειτα από την εκπλήρωση της προβλεπόμενης ρήτρας που υπήρχε στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, από τη μεξικανική ομάδα.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022 και φόρεσε τη φανέλα της σε 174 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 φορές και δίνοντας 17 ασίστ. Με την ομάδα μας κατέκτησε το Νταμπλ το 2023 και το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2026.

Ευχαριστούμε τον Ορμπελίν Πινέδα για την προσφορά του στην ΑΕΚ στα τέσσερα χρόνια της παρουσίας του κοντά μας και του ευχόμαστε υγεία και κάθε καλό στη συνέχεια.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Μεξικανός διεθνής μέσος δήλωσε στο aekfc.gr:

«Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω μόνο μία λέξη: Ευχαριστώ.

Όταν πήρα την απόφαση να φύγω από το Μεξικό, το έκανα με ένα πολύ ξεκάθαρο όνειρο στην καρδιά μου: Να παίξω ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Άφηνα πίσω την οικογένειά μου, την πατρίδα μου και πολλές από τις ανέσεις της ζωής μου για να κυνηγήσω ένα όνειρο που με συνόδευε από παιδί. Σήμερα μπορώ να πω, με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ότι αυτό το όνειρο το βρήκα εδώ, στην ΑΕΚ. Αυτός ο σύλλογος μου άνοιξε τις πόρτες του, πίστεψε σε μένα και μου έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας και της ζωής μου.

Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω, και δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι εύκολο.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα ένιωσα την αγάπη μιας πραγματικά ξεχωριστής εξέδρας. Από τη στιγμή που ήρθα, με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς, σαν να είχα γεννηθεί εδώ. Το πάθος σας, η αφοσίωσή σας και ο τρόπος με τον οποίο ζείτε κάθε αγώνα κάνουν αυτόν τον σύλλογο μοναδικό. Στις στιγμές της χαράς πανηγυρίσαμε μαζί και στις δύσκολες στιγμές δεν σταματήσατε ποτέ να με στηρίζετε. Το να ακούω τα συνθήματά σας, να νιώθω την ενέργειά σας και να υπερασπίζομαι αυτά τα χρώματα μπροστά σας ήταν ένα προνόμιο που θα κουβαλώ για πάντα μέσα μου. Σας ευχαριστώ που μου ανοίξατε τις πόρτες της πόλης σας, του συλλόγου σας και της καρδιάς σας. Θα έχετε πάντα μια ξεχωριστή θέση στη δική μου.

Στους συμπαίκτες μου, σας ευχαριστώ για πολύ περισσότερα από το ότι μοιραστήκαμε τα αποδυτήρια. Σας ευχαριστώ που με υποδεχθήκατε με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη ημέρα, που με κάνατε να νιώσω μέλος μιας οικογένειας, για κάθε προπόνηση, κάθε ταξίδι, κάθε συζήτηση και κάθε μάχη μέσα στο γήπεδο. Ζήσαμε χαρές, δύσκολες στιγμές, τίτλους, θυσίες και εμπειρίες που μας ένωσαν για πάντα. Φεύγω περήφανος που μοιράστηκα αυτή τη διαδρομή με μια ομάδα σπουδαίων ποδοσφαιριστών, αλλά πάνω απ' όλα σπουδαίων ανθρώπων. Παίρνω μαζί μου φιλίες και αναμνήσεις που ξέρω ότι θα με συνοδεύουν σε όλη μου τη ζωή.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο και κάθε προπονητή με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, για τη βοήθειά τους ώστε να εξελιχθώ τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και ως άνθρωπος και γιατί με πίεζαν καθημερινά να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

Και φυσικά, η ευγνωμοσύνη μου ανήκει σε όλο το προσωπικό και σε όλους όσοι κάνουν δυνατή την καθημερινή λειτουργία αυτού του συλλόγου. Γιατροί, φυσικοθεραπευτές, φροντιστές, γυμναστές, μάγειρες, διοικητικό προσωπικό, άνθρωποι της ασφάλειας, της επικοινωνίας και όλοι όσοι εργάζονται συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι απολύτως απαραίτητοι ώστε εμείς να μπορούμε να βγαίνουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ για κάθε λεπτομέρεια, για κάθε κίνηση και γιατί με κάνατε πάντα να νιώθω ασφαλής, σεβαστός και αγαπητός. Και εσείς είστε κομμάτι αυτής της οικογένειας και όλων όσων σημαίνει η ΑΕΚ.

Ευχαριστώ τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο για την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και, πάνω απ' όλα, για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε να μπορέσω να συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Ξέρω πολύ καλά όλα όσα έκανε για να με κρατήσει στην ομάδα και αυτή η κίνηση είναι κάτι που θα κουβαλώ για πάντα μέσα μου και δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Σήμερα η ζωή και το ποδόσφαιρο μου παρουσιάζουν μια νέα πρόκληση. Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα πάντα τα πάντα για αυτό το έμβλημα, με το κεφάλι ψηλά και με ένα βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης.

Η ΑΕΚ δεν ήταν απλώς η ομάδα στην οποία έπαιξα στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ ήταν το μέρος όπου ένα παιδί από το Μεξικό πραγματοποίησε το όνειρο για το οποίο πάλεψε τόσο πολύ. Ήταν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι μου, ένα μέρος όπου μεγάλωσα, όπου ήμουν ευτυχισμένος και όπου γνώρισα ανθρώπους που θα σημαδέψουν τη ζωή μου για πάντα.

Γι' αυτό δεν θα είναι ποτέ ένα αντίο. Θα είναι ένα ''εις το επανιδείν''. Γιατί ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα μείνει για πάντα στην Αθήνα, σε αυτόν τον σύλλογο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για την ΑΕΚ και σε μια εξέδρα που δεν θα πάψω ποτέ να κουβαλώ μέσα μου.

Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς.

Μόνο ΑΕΚ»!

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