Μάνταλος σε Τσούμπερ: «Καλή συνέχεια, παικταρά!»

Ο Πέτρος Μάνταλος αποχαιρέτησε τον Στίβεν Τσούμπερ με ένα μήνυμα στο Instagram.



«Καλή συνέχεια, παικταρά», έγραψε ο μέσος της «Ένωσης» για τον Ελβετό, με τον οποίο συνυπήρξαν για τριάμισι χρόνια στην ίδια ομάδα.



Ειδικότερα, Μάνταλος και Τσούμπερ έπαιξαν μαζί σε 77 παιχνίδια και μάλιστα ο πρώτος έδωσε ασίστ σε τρία γκολ του δεύτερου, ενώ ο Τσούμπερ «σέρβιρε» ένα γκολ στον Μάνταλο.

