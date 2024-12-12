Λογαριασμός
Μάνταλος σε Τσούμπερ: «Καλή συνέχεια, παικταρά!»

Το μήνυμα αποχαιρετισμού του Πέτρου Μάνταλου στον Στίβεν Τσούμπερ

Ο Πέτρος Μάνταλος αποχαιρέτησε τον Στίβεν Τσούμπερ με ένα μήνυμα στο Instagram.

«Καλή συνέχεια, παικταρά», έγραψε ο μέσος της «Ένωσης» για τον Ελβετό, με τον οποίο συνυπήρξαν για τριάμισι χρόνια στην ίδια ομάδα.

Ειδικότερα, Μάνταλος και Τσούμπερ έπαιξαν μαζί σε 77 παιχνίδια και μάλιστα ο πρώτος έδωσε ασίστ σε τρία γκολ του δεύτερου, ενώ ο Τσούμπερ «σέρβιρε» ένα γκολ στον Μάνταλο.

