Διαψεύδει τα ρωσικά σενάρια για Λιβάι Γκαρσία ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει κατηγορηματικά τα ρωσικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάι Γκαρσία, ξεκαθαρίζοντας πως o πρώην φορ της ΑΕΚ δεν απασχολεί την ομάδα.

Τα ρωσικά σενάρια που τον ήθελαν να κινείται για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία διέψευσε ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ρωσική ιστοσελίδα Match TV, ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε επίσημα θέση και διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της ομάδας με τον επιθετικό της Σπαρτάκ Μόσχας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ρεπορτάζ:

«Η υπηρεσία Τύπου του ΠΑΟΚ δήλωσε στο Match TV ότι οι πληροφορίες σχετικά με διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τη μεταγραφή του επιθετικού Λιβάι Γκαρσία είναι ψευδείς».

Με λίγα λόγια, ο Δικέφαλος βάζει τέλος στη φημολογία, ξεκαθαρίζοντας πως ο Λιβάι Γκαρσία δεν βρίσκεται στο μεταγραφικό του κάδρο.

