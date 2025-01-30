NBA: Το πλάνο για ευρωπαϊκή λίγκα - Η απουσία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Μπορεί ακόμη η ιδέα να βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, όμως είναι υπαρκτή η επιθυμία του NBA να επεκταθεί με κάποιο τρόπο στην Ευρώπη, η οποία μάλιστα έχει επιβεβαιωθεί και από επίσημα «χείλη».



Το «BasketNews» επικαλείται δικές του πηγές και αναφέρεται στη μορφή που θα μπορούσε να έχει μία ευρωπαϊκή λίγκα υπό την «αιγίδα» του NBA. Αν αυτά που παρουσιάζει το εν λόγω δημοσίευμα γίνουν πραγματικότητα, θα πρόκειται για μία... κοσμογονική αλλαγή στον «χάρτη» του ευρωπαϊκού μπάσκετ!

Συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου φέρονται να σχεδιάζουν μία λίγκα η οποία να περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο πολύ ισχυρές οικονομικά ομάδες από μεγάλες «αγορές». Μάλιστα, στο αρχικό πλάνο που έχει συζητηθεί μέχρι στιγμής, οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν κάποια θέση, παρά το πολύ θερμό κοινό τους. Το ίδιο ισχύει και για Σερβία, Τουρκία.Πρώτος στόχος του NBA, φυσικά, είναι η, η οποία μάλιστα διστάζει να ανανεώσει τη συνεργασία της με την Ευρωλίγκα, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για μία πιθανή μεταπήδηση στην ευρωπαϊκή λίγκα του NBA. Παράλληλα, όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, αν οι Μαδριλένοι «διαβούν τον Ρουβίκωνα», τότε πολύ πιθανό είναι να συμβεί το ίδιο και με τη μεγάλη τους αντίπαλο,Από εκεί και πέρα, το NBA θα στοχεύσει στη «γαλλική» αγορά, και δη στη, ομάδα του θρύλου της λίγκας,, που αναμένεται να επιτελέσει ρόλο-κλειδί στο πρότζεκτ αυτό. Το πιο εντυπωσιακό όμως από αυτά που αναφέρει το «BasketNews» είναι ότι στο NBA δεν σκέφτονται μόνο την οικοδόμηση μίας λίγκας με τις υπάρχουσες ομάδες, αλλά και τη δημιουργία νέων συλλόγων σε ισχυρές αγορές!Αναλυτικά, φέρεται πως υπάρχει η πρόθεση να «αναγεννηθεί» το μπασκετικό τμήμα της, αλλά και να δημιουργηθεί το αντίστοιχο της! Προφανώς, εδώ μπαίνουν στην εξίσωση και οι επιρροές από τον αραβικό κόσμο, αφού οι Παριζιάνοι ελέγχονται από το Κατάρ και οι «πολίτες» από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Σε γενικές γραμμές, το πλάνο που έχει συζητηθεί αφορά μία λίγκα, με έμφαση στα έσοδα από εισιτήρια και δικαιώματα. Για τη δημιουργία του πρωταθλήματος αυτού, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη του NBA από το νέο deal για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, που θα πάρει «σάρκα και οστά» από τοκαι θα φέρει στη λίγκα έσοδα περίπου 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

