Μεντιλίμπαρ: «Ο Ελ Κααμπί γύρισε κουρασμένος, αλλά ανανέωση και γκολ τον ανέβασαν»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση και το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» με 3-0 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στη σημασία του γρήγορου γκολ που βοήθησε την ομάδα του να παίξει με μεγαλύτερη ηρεμία, ενώ αναφέρθηκε και στη σταθερή προσφορά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο σκοράρισμα.

Παράλληλα, σχολίασε τη χειρονομία του Μέχντι Ταρέμι να δώσει την εκτέλεση πέναλτι στον Χρήστο Μουζακίτη, υπογραμμίζοντας πως η κίνηση αυτή δείχνει τον χαρακτήρα του Ιρανού επιθετικού.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

Πόσο σημαντικό είναι για τον Ολυμπιακό η συνέπεια του Ελ Κααμπί στο σκοράρισμα;

«Ελπίζουμε πως ο Ελ Κααμπί θα συνεχίσει να είναι πολύ χρήσιμος για εμάς. Μετά το Κόπα Άφρικα ήρθε λίγο κουρασμένος, αλλά λίγο η ανανέωση, λίγο τα γκολ που πέτυχε τώρα και την προηγούμενη φορά τον έχουν βοηθήσει και είναι πραγματικά ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής και ελπίζουμε να συνεχίσει να μας βοηθάει».

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς ως προπονητή να βλέπετε έναν σκόρερ όπως είναι ο Ταρέμι να δίνει την μπάλα στο πέναλτι σε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, τον Μουζακίτη;

«Πραγματικά ο Ταρέμι έδειξε σε αυτήν τη στιγμή τι άνθρωπος είναι, δεν είχε ανάγκη να σκοράρει, δε χρειαζόταν η ομάδα το γκολ σε εκείνο το σημείο και έδειξε τι άνθρωπος είναι με την κίνηση αυτή».

Περιμένατε μία τόσο εύκολη νίκη στο ματς αυτό;

«Εύκολο δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι παίξαμε στο ίδιο καλό επίπεδο με άλλες φορές, αλλά τις άλλες φορές δεν ήμασταν εύστοχοι και δεν καταφέρναμε να σκοράρουμε για να κερδίσουμε. Το γκολ τώρα ήρθε σχετικά νωρίς και μας βοήθησε να είμαστε στη συνέχεια πιο ήρεμοι και χωρίς άγχος. Φυσικά κυνηγήσαμε ακόμη ένα γκολ για να είμαστε απόλυτα ήρεμοι μέχρι το τέλος για να μη ρισκάρουμε. Όταν ήρθε το δεύτερο γκολ όπως είναι λογικό τα πράγματα για εμάς ήταν πιο απλά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν εύκολο το ματς, γιατί και άλλες φορές έχουμε παίξει με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν καταφέρναμε να σκοράρουμε».

Ο ΟΦΗ φάνηκε να είναι κάπως κουρασμένος στο παιχνίδι του, αυτό ήταν κάτι το οποίο επιδιώξατε και εσείς να βγάλετε στον αντίπαλό σας;

«Νομίζω πως κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι μας και πολύ περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο απ' ό,τι στο δεύτερο. Ο ΟΦΗ μπήκε στην περιοχή μας μόλις δύο φορές και είναι πολύ δύσκολο για εμάς να παίζουμε με ομάδες οι οποίες κλείνονται πίσω και χρειάζεται ευστοχία, αλλά και τύχη για να μπορέσεις να βρεις χώρο και να βγεις στην επίθεση για να σημειώσεις το πρώτο γκολ. Όταν έρθει αυτό το πρώτο γκολ ο αντίπαλος θα αναγκαστεί να ανοιχτεί και νομίζω πως αυτό ήταν που συνέβη σε αυτόν τον αγώνα».

Για δέκα λεπτά προς το τέλος φάνηκε να υπάρχει μία ανησυχία στην άμυνά σας, αυτό ήταν γιατί εφησυχάστηκε η ομάδα με το 0-2;

«Ναι μερικές φορές μπορεί να συμβαίνει αυτό και κάνουμε αυτό το λάθος, ότι μπορεί δηλαδή να κερδίζουμε 2-0 να κρατάμε την μπάλα πίσω και να περιμένουμε απλά να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν είναι όμως αυτή η ιδέα του παιχνιδιού μας, η ιδέα μας είναι να πάμε για το τρίτο και το τέταρτο γκολ, όμως αυτό είναι μερικές φορές δύσκολο να το καταλάβει ο παίκτης όταν προηγείται με 2-0 και στις φάσεις που μπορεί να έχουμε την ευκαιρία για το τρίτο γκολ να μην καταφέρνουμε, εμείς όμως θέλουμε να προσπαθούμε επιθετικά μέχρι το τέλος».

