Κάθριν Μάρσαντ: Από το εγκεφαλικό στο πάνθεον της ιστορίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κάθριν Μάρσαντ υπέστη εγκεφαλικό το 2021, γεγονός που άλλαξε ριζικά τη ζωή της.

Παρά τις δυσκολίες, η 35χρονη κωπηλάτισσα κατάφερε να συνεχίσει την αθλητική της πορεία και σημείωσε ιστορική διάκριση.

Πριν το εγκεφαλικό, είχε συμμετάσχει σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες (2012 στο Λονδίνο και 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο) και εργαζόταν ως γιατρός από το 2018 μετά την αποχώρηση από την αθλητική καριέρα της.

Η ζωή της Κάθριν Μάρσαντ άλλαξε ριζικά, όταν πριν από λίγα χρόνια υπέστη εγκεφαλικό. Σήμερα όμως η αθλήτρια δεν το βάζει κάτω, σημειώνοντας μία ιστορική διάκριση.Λίγο κουρασμένη αλλά χαμογελαστή η Κάθριν Μάρσαντ φτάνει για την πρώτη προπόνηση της ημέρας. «Πριν από πέντε χρόνια δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα κωπηλατούσα ξανά», δηλώνει η Κάθριν Μάρσαντ στην DW. «Θεωρώ προνόμιο το ότι μπορώ ακόμη να αγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο».



Η 35χρονη κωπηλάτισσα είχε κάνει το ντεμπούτο της σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Τέσσερα χρόνια αργότερα συμμετείχε για δεύτερη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Πηγή: Deutsche Welle

Μετά τη Βραζιλία η Μάρσαντ ολοκλήρωσε την αθλητική της καριέρα, πήρε πτυχίο Ιατρικής και ξεκίνησε να εργάζεται ως γιατρός το 2018 – μέχρι που ένα εγκεφαλικό το 2021 ανέτρεψε τα πάντα.Όταν αισθάνθηκε ξαφνικά την αριστερή πλευρά του σώματός της να μουδιάζει, «δεν σκέφτηκα αμέσως ότι πρόκειται για εγκεφαλικό, γιατί απλώς ήμουν πολύ νέα. Ήμουν 30 ετών και δεν είχα καμία προϋπάρχουσα πάθηση», λέει.Η Μάρσαντ κάλεσε ασθενοφόρο μία ώρα μετά το περιστατικό. Η μαγνητική τομογραφία στο νοσοκομείο επιβεβαίωσε στη συνέχεια πως πρόκειται για εγκεφαλικό. «Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: “Τι έκανα για να το αξίζω αυτό;”»Προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότηταΤο απρόσμενο αυτό γεγόνος άλλαξε τη ζωή της νεαρής γιατρού. Από τότε η Μάρσαντ αντιμετωπίζει προβλήματα συγκέντρωσης, μνήμης, προσανατολισμού και όρασης. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα και να αποδεχτεί τους περιορισμούς της.«Είναι πραγματικά δύσκολο να αποκόπτεσαι ξαφνικά από την καθημερινότητά σου», δηλώνει. «Δεν θα είμαι ποτέ ξανά υγιής. Έμαθα ότι το σώμα δεν είναι μηχανή, ακόμα κι αν κάποιες φορές θα το ήθελα».Το εγκεφαλικό την ανάγκασε να περιορίσει πολλές πτυχές της ζωής της. «Πρέπει να χαμηλώσω τα στάνταρ μου. Θέτω λιγότερους στόχους, αλλά έμαθα επίσης να μην είμαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό μου».Ωστόσο, η Μάρσαντ είναι αποφασισμένη. «Έχω αλλάξει οπτική. Φυσικά οι περιορισμοί με ενοχλούν, αλλά στο τέλος σημασία έχει το πώς τους αντιμετωπίζεις».Από τους Ολυμπιακούς στους ΠαραολυμπιακούςΜόλις λίγους μήνες μετά το εγκεφαλικό η Μάρσαντ αποφάσισε να επιστρέψει στην κωπηλασία. Αυτή τη φορά όμως σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. «Ο αθλητισμός σου μαθαίνει πολλά για το πώς να αντιμετωπίζεις αρνητικά γεγονότα. Μια αθλητική καριέρα δεν είναι πάντα ομαλή, υπάρχουν δυσκολίες αλλά και θετικά στοιχεία», εξηγεί.Στη νέα της καριέρα δεν άργησαν να έρθουν και οι πρώτες επιτυχίες. Κατέκτησε τα πρώτα της μετάλλια σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα και προκρίθηκε επίσης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.«Παλαιότερα δεν είχα καμία σχέση με τον παρααθλητισμό», αναφέρει. «Όμως μίλησα με παρααθλητές και άρχισα να ασχολούμαι. Πήγα στην πρώτη μου προπόνηση και ήταν υπέροχα. Όλοι εκεί είχαν κάποια αναπηρία και τότε κατάλαβα πως αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Ήταν μια απόλυτα θετική εμπειρία».Η Μάρσαντ γράφει ιστορίαΜετά από αρκετά χρόνια συμμετοχής σε θερινά παραολυμπιακά αθλήματα η Μάρσαντ έκανε το επόμενο βήμα με μια νέα πρόκληση: το σκι αντοχής. Οι πρώτες της προπονήσεις με τα στενά πέδιλα δεν ήταν εύκολες, αλλά προσαρμόστηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προκριθεί φέτος στους Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα.Έτσι, έγινε η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία που έχει συμμετάσχει σε Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Θερινούς Παραολυμπιακούς και Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες.Έκτοτε, το προφίλ της έχει ενισχυθεί. Έχει γίνει ευρέως γνωστή στη Γερμανία και θέλει να αξιοποιήσει αυτή τη θέση, προκειμένου να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.«Απλώς ζω τη ζωή μου και το θεωρώ υπέροχο όταν μπορώ να εμπνέω άλλους ανθρώπους ή να αποτελώ πρότυπο», εξηγεί. «Χαίρομαι πάντα όταν λαμβάνω μηνύματα που λένε: “Μας αρέσει αυτό που κάνεις και μας βοήθησε να περάσουμε μια δύσκολη περίοδο”».Στόχος ένα μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς του 2028Η Μάρσαντ πιστεύει ότι «τελικά το εγκεφαλικό μού έδωσε περισσότερα απ’ όσα μου πήρε».Όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό σε κάποιους, η δική της εξήγηση είναι απλή: «Πριν από το εγκεφαλικό η ζωή μου ήταν πολύ πιο αγχωτική. Δούλευα πολύ και απολάμβανα πολύ λιγότερο αυτά που έκανα». Όπως δηλώνει, «θα μπορούσα να είχα αλλάξει τη ζωή μου νωρίτερα, αλλά δεν το έκανα. Είναι κρίμα που χρειάζεται ένα γεγονός της μοίρας για να συνειδητοποιήσεις τόσα πολλά».Σήμερα η Μάρσαντ είναι ικανοποιημένη με τη ζωή της και γνωρίζει τα όριά της. Παρ’ όλα αυτά, έχει θέσει έναν μεγάλο στόχο για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028: να κατακτήσει το πρώτο της παραολυμπιακό μετάλλιο στην κωπηλασία.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

