Η… ελεύθερη πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Ο Έλληνας πρωταθλητής υποχώρησε άλλες 13 θέσεις και πλέον βρίσκεται στο Νο 80 του κόσμου με 715 βαθμούς, σύμφωνα με την κατάταξη που παρουσίασε σήμερα (20/04) η ATP!

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως αυτή είναι και η χειρότερη θέση του Τσιτσιπά μετά το Νο 82 στο οποίο βρέθηκε τον Μάρτιο του 2018. Με τον 27χρονο τενίστα να έχει χάσει 32 θέσεις μέσα σε δύο εβδομάδες εξαιτίας των πρόσφατων αποκλεισμών σε Μονακό και Μόναχο, επιβεβαιώνοντας ότι διανύει περίοδο μεγάλου ντεφορμαρίσματος.

Από εκει και πέρα, ο Γιανίκ Σίνερ παρέμεινε για δεύτερη εβδομάδα στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του ανδρικού τένις, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Συνοπτικά η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.350 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.960

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.255

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.710

5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.100

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.070

7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.870

8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.845

9. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.715

10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.560

