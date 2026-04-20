Δεν είναι… απλό, ούτε και συνηθισμένο. Είτε λόγω τοξικότητας, είτε επειδή πολλές φορές ο εγωισμός δεν επιτρέπει κάτι διαφορετικό! Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, αν μη τι άλλο ο Κέντρικ Ναν έκανε την διαφορά…

Στην απόφαση του Αμερικανού σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR -και εν ενεργεία κατόχου του βραβείου, σημειωτέον- να ψηφίσει τον Σάσα Βεζένκοφ ως τον φετινό MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague, αναφερόμαστε.

Συνεχίζοντας να αποκαλύπτει τις επιλογές των πρωταγωνιστών, αναφορικά με τον πολυτιμότερο παίκτη αλλά και την καλύτερη πεντάδα, η διοργανώτρια Αρχή έκανε το ίδιο και με τον Ναν, μέσω των λογαριασμών της στα social media.

Εκεί όπου, μάλιστα, υπήρξαν και αρκετά σχόλια τα οποία «έβγαλαν το καπέλο» στον 30χρονο γκαρντ του «επτάστερου» για την συγκεκριμένη κίνηση.

Αναφορικά με την κορυφαία «ομάδα» της κανονικής περιόδου, ο Ναν συμπεριέλαβε σε αυτήν τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Ελάιζα Μπράιαντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, πλην του Βεζένκοφ και του εαυτού του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.