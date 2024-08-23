«Καρφιά» από τον μάνατζερ του Νάναλι στην Παρτίζαν: «Θα τα πούμε στα δικαστήρια!»

Ευθείες «βολές» κατά της διοίκησης της Παρτίζαν, με αφορμή τους χειρισμούς της στην υπόθεση του Τζέιμς Νάναλι, εξαπέλυσε ο μάνατζερ του Αμερικανού.



Με δήλωσή του, ο Μπιλ Νεφ μετέφερε την έντονη δυσαρέσκεια του βετεράνου γκαρντ για τον σύλλογο και τη συμπεριφορά του, κυρίως για το γεγονός ότι τον «άδειασε» στο επεισόδιο με τον Στέφαν Λαζάρεβιτς, ενώ παράλληλα προανήγγειλε και προσφυγή στα δικαστήρια!

«Η Παρτίζαν εξακολουθεί να εξαπολύει επιθέσεις κατά του Νάναλι μέσω των ΜΜΕ και της ιστοσελίδας της. Αυτό το κάνει γιατί ο Νάναλι ήταν από τους αγαπημένους της κερκίδας και προσπαθεί να δικαιολογήσει την απόφασή της για την αποχώρησή του από την ομάδα. Μετά το επεισόδιο με αντίπαλο παίκτη στους τελικούς του πρωταθλήματος Σερβίας, η Παρτίζαν έκανε προσπάθεια να μην αφήσει τον Νάναλι να βρει άλλη ομάδα, προσπαθώντας παράλληλα να τον διαπομπεύσει.Ο αρμόδιος να απαντήσει είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος τουλάχιστον τέσσερις φορές είπε στον Νάναλι να ανανεώσει και να συνεχίσει στην ομάδα μέχρι να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Με αυτά που συνέβησαν ο Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του και πλέον θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Είναι προτιμότερο η Παρτίζαν να επικεντρωθεί στο πως να συμπεριφέρεται στους νυν και πρώην παίκτες της.Τέτοιες διαφωνίες δεν θα πρέπει να βγαίνουν δημοσίως, ιδίως με παίκτες όπως ο Νάναλι, ο οποίος έχει δώσει τόσα πολλά στην ομάδα».

