Ολυμπιακός: «Καθαρά θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κάρμο»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος μιλώντας στον Σωτήρη Ταμπάκο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Αναφερόμενος στις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις των Πειραιωτών, είπε για τον μεν Κάρμο ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα που μπορεί να είναι μία μέρα, μπορεί και τρεις για να ολοκληρωθεί η απόκτησή του από την Πόρτο. Μία κίνηση που αναμένεται να είναι καταλυτική για την ενίσχυση της ομάδας αμυντικά.



Για τον Ποντένσε είπε ότι είναι ευχάριστη η εξέλιξη της άρνησης από την αρμόδια επιτροπή της έγκρισης της μεταγραφής από την Αλ Σαμπάμπ και αυτήν τη στιγμή το θέμα της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό είναι ανοιχτό.



Αναφορικά με τον Έσε και το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Νιούκαστλ τόνισε ότι αν όντως οι Άγγλοι προσφέρουν 25 εκατ. ευρώ, όπως ακούγεται, δεν μπορεί να ξέρει πλέον ποια θα είναι η θέση του Ολυμπιακού. Το πόσο που ήδη έχει απορρίψει είναι 18 εκατ. για τον 22χρονο Αργεντινό χαφ. Σίγουρα θα πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ποσό, για έναν παίκτη που δεν παίζει στην επιθετική τετράδα, αλλά πίσω.

