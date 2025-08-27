ESPN Αργεντινής: «Πουλήθηκε 100% στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα»

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Βισέντε Ταμπόρδα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αργεντινής.



Το έγκυρο ESPN της χώρας της Λατινικής Αμερικής ισχυρίζεται πως οι «πράσινοι» τα βρήκαν οριστικά με την Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, που αποτελεί τον πρώτο στόχο για τη θέση «10» του «τριφυλλιού».

«Ταμπόρδα, 100% πουλήθηκε στην Ελλάδα. Ο ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς που ήταν ''αστέρι'' στην Πλατένσε, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό», αναφέρει συγκεκριμένα το δημοσίευμα.



Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, του οποίου το όνομα για τον Παναθηναϊκό είχε αποκαλυφθεί μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν δανεικός στην Πλατένσε μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 εμφανίσεις. Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη ομάδα έκανε την έκπληξη κατακτώντας το πρωτάθλημα στην Αργεντινή και ο ίδιος ήταν το βασικό «δεκάρι» της.



TABORDA, 100% VENDIDO A GRECIA



El jugador de Boca que fue figura en Platense, continuaría su carrera en el Panathinaikos.



▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/joTn0k764w — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 27, 2025

