Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την κλάση του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές μίτινγκ «Fly Athens», το οποίο διεξήχθη στον εμβληματικό χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου, κάνοντας παράλληλα και ρεκόρ αγώνων!

Ο 26χρονος Έλληνας Ολυμπιονίκης, που αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης, πέρασε τα 6 μέτρα και χάρισε στο κοινό μία ακόμη σπουδαία επίδοση. Αυτό ήταν το έβδομο άλμα της καριέρας του πάνω από το φράγμα των έξι μέτρων, ενώ όλα τα προηγούμενα έχουν καταγραφεί μέσα στο 2025, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα και την εξέλιξή του.

Η τεχνική του έχει πλέον τελειοποιηθεί, ελέγχει κάθε λεπτομέρεια της εκτέλεσης και η στιγμή που θα ξεπεράσει τα 6,10 μέτρα, για να μπει στους τρεις κορυφαίους όλων των εποχών, παρότι δεν ήρθε στο «Καλλιμάρμαρο» φαίνεται να πλησιάζει.

Η επίδοσή του στα 6 μέτρα είναι η τέταρτη καλύτερη φετινή παγκοσμίως, ενώ έχει ήδη στο ενεργητικό του και τη δεύτερη καλύτερη με 6,05μ. Το Fly Athens στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, με τον «Μανόλο» να γράφει ακόμη μία λαμπρή σελίδα για τον ελληνικό στίβο.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιάννης Ρίζος στο μίτινγκ «Fly Athens», πετυχαίνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με άλμα στα 5,73 μέτρα. Ο 25χρονος επικοντιστής ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του, που ήταν 5,62μ. από τον Ιούνιο του 2024, σημειώνοντας βελτίωση κατά 11 εκατοστά.

Ξεκίνησε τον αγώνα του με επιτυχημένες πρώτες προσπάθειες στα 5,33μ. και 5,53μ., πέρασε τα 5,63μ. με τη δεύτερη και στη συνέχεια «πέταξε» στα 5,73μ. με την πρώτη του προσπάθεια. Με την επίδοσή του κατέλαβε την τέταρτη θέση στη διοργάνωση και άφησε πίσω του τους Ευαγγέλου και Πατσουκάκη. Πλέον, βρίσκεται στην τρίτη θέση της ελληνικής λίστας όλων των εποχών, πίσω μόνο από τον Καραλή (6,05μ.) και τον Φιλιππίδη (5,91μ.).

H κατάταξη στους άνδρες:

1.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.00μ.

2.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,93μ.

3.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5,73μ.

4.Γιάννης Ρίζος (Ελλάδα) 5,73μ.

5.Μπο Κάντα Λίντα Μπέρε (Γερμανία) 5,73μ.

6.Μπεν Μπρέντερς (Βέλγιο) 5,73μ.

7.Μποκάι Χουάνγκ (Κίνα) 5,73μ.

8.Μαθιού Κολέ (Γαλλία) 5,63μ.

9.Τόρμπεν Μπλεχ (Γερμανία) 5,63μ.

10.Όλεγκ Τσέρνικελ (Γερμανία) 5,53μ.

11.Μπαμπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5,53μ.

12.Αντώνης Σάντας (Ελλάδα) 5,33

13.Μάρκους Ροτ (Νορβηγία) 5,33μ.

14.Φίλιπ Κέμπσκι (Πολωνία) Δεν μετρήθηκε

