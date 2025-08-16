Παναθηναϊκός: Η Σάμσουνσπορ θέλει να φορέσει προκλητική φανέλα με τον Κεμάλ

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη διαδρομή του στα προκριματικά του Europa League, αφού το βράδυ της Πέμπτης (21/8) θα φιλοξενήσει στο ΟΑΚΑ τη Σάμσουνσπορ στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα playoffs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.



Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η είδηση για την εμφάνιση με την οποία, πιθανότατα θα αγωνιστεί η τουρκική ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ. Μακριά από τα συνηθισμένα, ερυθρόλευκα, χρώματα της, η δεύτερη φανέλα της Σάμσουνσπορ, είναι αφιερωμένη στον εθνικό ηγέτη της γειτονικής χώρας, Κεμάλ Ατατούρκ.

Πάντως, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Σαμσούνσπορ θα παίξει με τη λευκή φανέλα στο ένα παιχνίδι και την κόκκινη στο άλλο, δηλαδή δεν έθεσαν ποτέ ζήτημα να φορέσουν τη μπλε φανέλα που αναφέρεται στα τουρκικά ΜΜΕ.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.