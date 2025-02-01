Φορτσάτος στο 2025 ο Εμμανουήλ Καραλής!

Μετά τα 5,85μ. που πήδηξε στο μίτινγκ του Ρουέν στη Γαλλία, πριν από μερικές μέρες, ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ εντυπωσίασε και στον δεύτερο αγώνα του στη νέα χρονιά, περνώντας τα 5.90μ. και βελτιώνοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε ο ίδιος στον κλειστό στίβο, στα 5,86μ. από τις 18 Φεβρουαρίου του 2023.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο μίτινγκ Perch’Xtrem στην πόλη Καέν της Γαλλίας και έτσι ολοκλήρωσε αγώνα με άλμα πάνω από τα 5,90μ. για πέμπτη φορά στην καριέρα του, ενώ είχε και τρεις καλές, αλλά άκυρες προσπάθειες, με τον πήχη στα 6,01μ.

Ο επόμενος αγώνας του Καραλή θα γίνει στο μίτινγκ του Βερολίνου στις 14 Φεβρουαρίου.

Δείτε το άλμα του Έλληνα Πρωταθλητή

