Τρομερός Καραλής: Έκανε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου με άλμα στα 5,90 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά τα  5,85μ που πήδηξε πριν από μερικές μέρες, πέρασε και τα 5.90μ, κάνοντας νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο

Εμμανουήλ Καραλής

Φορτσάτος στο 2025 ο Εμμανουήλ Καραλής!

Μετά τα 5,85μ. που πήδηξε στο μίτινγκ του Ρουέν στη Γαλλία, πριν από μερικές μέρες, ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ εντυπωσίασε και στον δεύτερο αγώνα του στη νέα χρονιά, περνώντας τα 5.90μ. και βελτιώνοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε ο ίδιος στον κλειστό στίβο, στα 5,86μ. από τις 18 Φεβρουαρίου του 2023.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο μίτινγκ Perch’Xtrem στην πόλη Καέν της Γαλλίας και έτσι ολοκλήρωσε αγώνα με άλμα πάνω από τα 5,90μ. για πέμπτη φορά στην καριέρα του, ενώ είχε και τρεις καλές, αλλά άκυρες προσπάθειες, με τον πήχη στα 6,01μ.

Ο επόμενος αγώνας του Καραλή θα γίνει στο μίτινγκ του Βερολίνου στις 14 Φεβρουαρίου.

Δείτε το άλμα του Έλληνα Πρωταθλητή

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εμμανουήλ Καραλής ρεκόρ
