Σιώπης: «Μου είχε λείψει ο πρωταθλητισμός»

Ο Μανώλης Σιώπης αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και μίλησε στο PAO TV για τη νέα πρόκληση της καριέρας του.



Μεταξύ άλλων, ο έμπειρος μέσος αναφέρθηκε στους λόγους που αποδέχτηκε την πρόταση των «πρασίνων», τις διαφορές που έχει στο παιχνίδι του σε σχέση με τον καιρό πριν πάει στο εξωτερικό αλλά και τους φίλους που βρίσκει στη νέα του ομάδα.



Αναλυτικά όσα είπε:



Για το πότε ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Τον Δεκέμβριο. Σιγά-σιγά όσο περνούσε ο μήνας, όσο υπήρχαν κουβέντες μεταξύ μας, καταλάβαινα ότι είναι το ιδανικό timing να γυρίσω, ειδικά σε μία τόσο μεγάλη ομάδα».



Για το τι ήταν αυτό που τον έκανε να έρθει στο «τριφύλλι»: «Κυρίως η προσέγγιση του Παναθηναϊκού και ο στόχος του. Που έχει θέσει στόχο το Πρωτάθλημα. που διεκδικεί το πρωτάθλημα, που είναι εκεί, διότι εκεί πρέπει να είναι».



Για το αν του είχε λείψει ο πρωταθλητισμός: «Μου είχε λείψει ο πρωταθλητισμός και η πίεση. Σε κάνει καλύτερο. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Εμένα με κάνει καλύτερο».



Για την εμπειρία του στο εξωτερικό: «Πήρα τίτλους, έπαιξα μεγάλα παιχνίδια, αγάπη από τον κόσμο. Και θα σταθώ σε αυτό».



Για το πόσο διαφορετικός παίκτης είναι τώρα που επιστρέφει στην Ελλάδα: «Είναι η ημέρα και η νύχτα. Όσο θυμάμαι εκείνο τον Σιώπη, ήταν αυτό που λέμε... μηχανάκι. Έτρεχε ακατάπαυστα, έτρεχε όπου να' ναι. Τώρα, ο Σιώπης έχει τοποθετήσεις στην ανάπτυξη. Σπάει το παιχνίδι. Πιέζει και δεν τρέχει όπου να' ναι.



Σε κάποιους πολλές φορές φαίνεται ότι τρέχω παντού, αλλά δεν είναι έτσι. Τρέχω εκεί που πρέπει να τρέξω. Είναι η αντίληψη, είναι η εμπειρία. Είμαι τελείως διαφορετικός. Οι περισσότερα στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής με βλέπουν. Αλλά ακόμα και στην Εθνική παίζουμε άλλο ποδόσφαιρο».



Για τους φίλους που συναντάει στον Παναθηναϊκό: «1000% θα με βοηθήσει στην προσαρμογή. Με τον Αναστάση, τον Φώτη, τον Βαγιαννίδη είμαστε κοντά και στην Εθνική. Μόλις του δω εδώ, θα είναι σαν να είμαι εδώ χρόνια. Έτσι θα νιώσω».



Για το αν παρακολουθεί, φέτος, τον Παναθηναϊκό: «Έβλεπα όλα τα ντέρμπι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει δυνατός ανταγωνισμός. Ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα και είναι συγκροτημένη ομάδα. Παίζει με ένα συγκεκριμένο πλάνο του προπονητή, το οποίο αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι ανάλογα με τον αντίπαλο. Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν είχε τόση ποιότητα, όσο φέτος».



Για το τι να περιμένουν οι φίλαθλοι της ομάδας: «Θα δώσω και την ψυχή μου για αυτούς και για την ομάδα. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος».

